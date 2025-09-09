Alfonso Navarro, psicólogo especialista en niños y adolescentes: «Si tu hijo te dice 'te odio', realmente es algo sano»

Las relaciones entre los padres y los hijos, a pesar de que la mayoría se basan en el amor, el respeto y la confianza, son muy complejas. Desde la infancia hasta la adultez, este vínculo influye significativamente en el desarrollo emocional, social y psicológico de los niños, pero también en el crecimiento personal de los progenitores.

Una de las etapas más complicadas es la adolescencia. Se trata de un período lleno de cambios físicos, emocionales y sociales que generan inseguridad y confusión. Los jóvenes comienzan a construir su identidad, a cuestionar las normas establecidas y a buscar su independencia. Todo esto, en ocasiones, puede provocar conflictos en casa.

El psicológo Alfonso Navarro, especialista en niños y adolescentes, indica que en estas discusiones los hijos pueden decir frases como «te odio, papá» o «te odio, mamá». Sin embargo, el experto asegura que no es malo. «Realmente es algo sano», declara. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok explica sus palabras.

Por qué es sano que un hijo le diga a un padre «te odio», según el psicólogo Alfonso Navarro

Alfonso Navarro, psicólogo especialista en niños y adolescentes, explica por qué es «sano» que tu hijo te diga que te odia. «Siempre eligen frases para herir a los padres muy específicas y personalizadas. Cuando saben que algo te dolerá, no pueden evitarlo y lo utilizan para atacarte y para, de alguna manera, ganarte esa pelea. Podrán decirte que eres un fracasado, un amargado, un aburrido o, incluso, atacar tu cuerpo y tus complejos», señala.

En cambio, si te dicen frases como «te odio o eres el peor padre del mundo», el experto afirma que, aunque duela escucharlo, «no es un rechazo», sino una «descarga emocional».

Si alguna vez te ocurre, Navarro comenta que lo mejor es no tomárselo como un ataque. «Piensa que, de todos los insultos que podrían emplear, han escogido algo muy genérico y poco específico que significa, básicamente, 'me frustras'», concluye.