Una pediatra alerta: «Todas las semanas veo casos de gonorrea y clamidia entre adolescentes de 13 y 16 años»

Diagnóstico: Gonorrea. Edad: 14 años (población pediátrica). «Antes no veíamos nunca este tipo de infecciones de transmisión sexual en chicos de entre 13 y 16 años. Ahora, todas las semanas detectamos algún caso, tanto en las consultas de pediatría del Centro de Salud como en urgencias hospitalarias».

Así lo confirma María Luisa Navarro Gómez, pediatra del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HUGM) y coordinadora del grupo de trabajo de infecciones de transmisión sexual ITS y VIH de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), una entidad científica a nivel nacional.

Esta situación ya aparecía reflejada en el último boletín epidemiológico de vigilancia de ETS en España de 2023, donde se describe que las dos infeciones más comunes en jóvenes por debajo de los 24 años eran la gonorrea y la clamidia.

El inicio cada vez más temprano de las relaciones íntimas (16,2 años de media), el aumento de parejas sexuales y la disminución del uso de métodos de barrera son algunos de los factores que explican el aumento. «También el acceso a redes sociales y el consumo de la pornografía a edades tempranas que distorsionan la visión de los menores sobre la sexualidad», añade esta doctora, quien advierte que en consulta «sólo vemos la punta del iceberg porque normalmente, los menores llegan cuando ya tienen síntomas».

En nuestro país, añade la pediatra, «al no existir protocolos uniformes para el cribado de adolescentes sexualmente activos, la atención se suele realizar de manera reactiva en centros hospitalarios». Sería necesario, propone la experta de la SEIP, «establecer mecanismos de despistaje o cribado entre los menores, que es tan fácil como obtener un exudado o toma de muestra vaginal, como medida de salud pública que corte la transmisión a otra persona».

No solo esto contribuye a dificultar su control. «A esta falta de circuitos asistenciales específicos, hay que añadir lo que los pediatras no llegamos a ver. Tanto la inmadurez de su tracto genital, como la mayor prevalencia de ITS asintomáticas en esta etapa de la vida, hace que ellos no sean conscientes o que se confundan con algo de menor trascendencia. Pero hay que saber que muchas de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en las chicas, si no se diagnostican y no se tratan, puede que a la larga provoquen infertilidad», recuerda la doctora Navarro.

«Lamentablemente –prosigue esta experta–, los adolescentes inician sus relaciones sexuales cada vez antes, pero sin suficiente información ni educación sexual integral, por lo que carecen de los conocimientos sobre prevención, lo que no ayuda a frenar esta epidemia. El cambio en la sociedad no ha ido aparejado a la información que se les da y es lo que tenemos que trabajar. Los adultos responsables no podemos delegar todo en el colegio ni tampoco en el Centro de Salud, donde es aleatorio obtener información sexual». En este punto, la doctora incide en lo necesario de la confidencialidad pero «por debajo de los 16 años no existe mayoría de edad sanitaria, y si van a hacer una consulta tienen que ir con un adulto. Un chico de 15 años con un problema de estas características siente que se lo tiene que contar a los padres porque si no, piensan que no les van a recibir. Pero no es así: A los centros de jóvenes pueden ir solos, acompañados por la pareja o un amigo y exponer con tranquilidad lo que les pasa para que les puedan atender».

De hecho, expone, «hay una iniciativa ante esta alerta sanitaria que va a poner en marcha el Ministerio de Salud para que las farmacias puedan administrar preservativos gratis a la población entre los 16 y los 25 años, igual que se daban las mascarillas en pandemia. Es una inversión bastante grande pero si no se facilita protección, no se va a usar».

La mejor protección contra las ITS

Los jóvenes, señala la profesional del HUGM, «no le dan, por ejemplo, valor al preservativo, que es la mejor medida de protección y la más importante para evitar estas ITS. Como adquirirlos les cuesta dinero y en casa no hay, llegan a pensar que a lo mejor no es algo tan necesario si tienen cuidado y evitan el embarazo. Tienen que saber que los pueden conseguir de forma gratuita en los centros de atención especializados en adolescentes, donde se prioriza una atención directa, se guarda la confidencialidad y pueden acudir sin necesidad de acompañamiento de un adulto responsable», insiste.

En casa, concluye esta pediatra del Hospital Universitario Gregorio Marañón, «hay padres que no comentan esto porque piensan que sus hijos van a iniciarse antes pero es necesario sacar la conversación pronto, no cuando el menor ya se ha despegado de la familia para el ocio. Ellos van a asumir riesgos, se creen inmortales, les informas y no quieren saber nada... Pasan unas edades un poco complicadas pero tiene que ser así en la adolescencia, están en la edad de experimentar. Y tampoco es bueno ser muy restrictivo, pero sí prevenir y hablar con naturalidad del sexo como cuando les dices que no beban alcohol o fumen porros. La familia tiene que poner unas normas que ellos se van a saltar pero tú eres su madre o su padre, no su amigo. Y los chicos agradecen tener límites para luego no arrepentirse de las cosas. No todo vale».