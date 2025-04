Adolescencia: «Es posible no ver venir una atrocidad así. Hay adolescentes que cumplen con todo, pero en su interior libran una batalla psíquica silenciosa»

Si hay una serie que está dando que hablar y no para de genear debate es 'Adolescencia'. Con más de 96,7 millones de visualizaciones desde su estreno el pasado 13 de marzo, la nueva apuesta de Netflix, con apenas cuatro episodios, ha conseguido colarse entre las diez series en inglés más vistas de la historia de la plataforma.

'Adolescencia' ha levantado todo tipo de opiniones sobre la educación de los más jóvenes, la masculinidad actual y el papel de los padres en el desarrollo como personas de sus hijos. Y también ha hecho que muchos progenitores se cuestionen que tipo de ejemplo son para los menores, cómo se construye un asesino o cómo afecta este tipo de sucesos a una familia.

Y es que este éxito sin precedentes, que narra la historia de un niño de 13 años acusado de asesinato, está reflejando según Virginia Valdominos, psicóloga general sanitaria y Psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, «una realidad, que es el desconocimiento de los padres sobre lo que hacen sus hijos en las redes sociales o el tipo de peligros nuevos a los que se enfrentan».

¿Hay algún tipo de educación parental, o de ser padre, que sea caldo de cultivo para que algo así como lo que ocurre en esta serie termine ocurriendo?

Más que hablar de un tipo concreto de «educación parental culpable», desde el psicoanálisis se interroga la relación que las familias establecen con el deseo, el lenguaje, el cuerpo y la sexualidad. No es la forma educativa en sí, sino el silencio, la represión, la falta de espacios simbólicos donde los adolescentes puedan decir lo que sienten, desean o temen. Lo que no se habla, se actúa. Y lo inconsciente, cuando no encuentra palabras, puede aparecer como síntoma, 'acting' o incluso como violencia.

¿Es posible ser una familia, digamos, ordinaria, y tener un hijo que cometa semejante atrocidad y no verlo venir?

Sí. Porque lo que define a una familia no es su «normalidad» aparente, sino lo que allí se dice y lo que se reprime. Hay adolescentes que cumplen con todo lo esperado, pero en su interior libran una batalla psíquica silenciosa. El sujeto puede estar atrapado en sus fantasmas inconscientes, y sin una escucha adecuada, eso puede estallar. El problema no es «no verlo venir» desde el control, sino desde la ausencia de palabra y de escucha real

Con o sin redes sociales, los padres, en general, ¿desconocemos lo que hacen o piensan nuestros hijos?

Más que desconocer los hechos, se desconoce el mundo interior del adolescente. Las redes sociales amplifican el problema, pero no lo crean. El conflicto está antes, en el lazo social y familiar. Muchos adultos no saben acompañar el florecimiento del deseo en la adolescencia porque desconocen su propio deseo. No se trata de saberlo todo, sino de ofrecer un espacio donde se pueda hablar sin juicio. Escuchar no es vigilar, es estar disponibles.

¿Cómo podemos conocerlos mejor, para que algo así no termine ocurriendo?

Permitiendo que hablen, y escuchándolos de verdad. No desde la autoridad, sino desde el deseo de comprender. La adolescencia es una etapa de metamorfosis, de reencuentro con el cuerpo y con el deseo. Si no hay acompañamiento simbólico, eso puede estallar como acto. Además, los padres también deben psicoanalizarse, para no proyectar sobre sus hijos su propia represión. Sólo un adulto que se pregunta puede habilitar la pregunta en otro.

¿Qué puede llevar a un niño tan pequeño a cometer un asesinato? Desde el desconocimiento…. ¿enfermedad mental, estrés súper agudo?

No se trata simplemente de enfermedad ni de estrés. Desde el psicoanálisis, se entiende que un acto violento es una forma en la que el deseo reprimido irrumpe en la realidad. Si no hay posibilidad de simbolizar lo que pasa —si no hay palabras—, lo reprimido puede aparecer como 'acting'. Un acto como el asesinato es la puesta en escena de algo que no ha podido decirse. La estructura psíquica del sujeto, su relación con el deseo, con el otro, con la ley, son claves para analizar este tipo de actos.

En cuanto a cómo afecta a las familias… Entiendo que un suceso así puede destrozar la unión familiar, dinamitarla.

Un acto así enfrenta a la familia con una verdad muchas veces silenciada: que algo falló en el lazo, en el amor, en la transmisión. Puede dinamitar la estructura familiar, pero también puede ser la oportunidad de una elaboración, de abrir un proceso de análisis familiar. Negar o reprimir lo sucedido solo agrava el malestar. El psicoanálisis permite trabajar la culpa, los silencios, las transferencias, y construir un sentido que no busque culpables, sino verdad.

Pero hay otros casos en los que algunos padres que continúan al lado de sus hijos después de que estos hayan cometido asesinatos (caso Daniel Sancho, por ejemplo). ¿Cómo es esa paternidad, que ayuda y se pone de parte del hijo incluso en una situación semejante?

Es una paternidad compleja, que puede estar motivada por el amor incondicional, por la negación, o por un intento desesperado de reparar algo. A veces, seguir al lado del hijo es una forma de sostenerse psíquicamente ante el horror, aunque otras veces también hay un no querer ver la responsabilidad propia o del sistema. No se puede generalizar, pero en muchos casos, el acompañamiento puede abrir un proceso de análisis y de elaboración simbólica, tanto para los padres como para el hijo.

Otros, sin embargo, como el chef, padre del niño que mató a una educadora social en Extremadura, estaba en otra situación y lo veían venir. Es más, han pedido a la Justicia que haga lo que tenga que hacer, con algunas reclamaciones a la Administración sobre la gestión de este tipo de menores. ¿Cuál es el análisis aquí?

En esos casos, hay un reconocimiento del malestar y una tentativa de poner límites. Pero también se muestra una falla en el sistema que no escucha o no responde a tiempo. Cuando los padres detectan algo, lo denuncian y aún así el entorno social o institucional no responde, la responsabilidad se amplía más allá del núcleo familiar. Desde el psicoanálisis, esto evidencia que la prevención no pasa solo por la vigilancia, sino por la creación de dispositivos de escucha, de análisis, de intervención temprana.