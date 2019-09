Siete de cada diez madres de familia numerosa afirma que ser mujer y tener varios hijos ha dificultado su acceso al empleo Un nuevo estudio revela las dificultades de la maternidad y de conciliación para que la mujer se sienta apoyada en el mundo laboral

S.F. @abc_familia Actualizado: 01/10/2019 01:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tener un hijo sigue siendo un obstáculo importante para las mujeres a la hora de acceder al mercado laboral y desarrollarse profesionalmente. Así se desprende del VI Estudio sobre las Familias Numerosas en España, realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El informe, que también ha contado con la participación de GAD3, se ha basado en más de 3.100 encuestas a familias numerosas.

A pesar de todos los avances sobre conciliación e igualdad, las mujeres siguen soportando el peso de la maternidad cuando se enfrenta al mercado laboral, lo que afecta especialmente a las madres de familia numerosa, según su propia percepción. El 70,9% de las encuestadas, siete de cada diez, considera que su situación ha podido ser « un inconveniente para acceder al empleo o promocionar en su trabajo».

Para el presidente de la FEFN, Benito Zuazu, este estudio revela las dificultades de la maternidad y de conciliación para las mujeres que se enfrentan al mercado laboral. «Tenemos que impulsar políticas familiares y de conciliación para que la mujer se sienta apoyada por el mundo laboral», asegura.

Madres de familias numerosas, las peor paradas

La mayoría de las familias numerosas que han sido encuestadas tienen tres hijos, los padres tienen una edad media de 41 años, y en el 89,7% del total están casado o viven en pareja. En la mayor parte de los casos, ambos progenitores cuentan con formación universitaria (42,1% en el caso de las madres y el 32,3% de los padres); y también en la mayoría trabajan ambos (85% padres y 65,5% madres). Muchas de estas familias tiene una renta que llega hasta los 2.500 euros.

Sin embargo, el cuidado de los hijos sigue recayendo mayoritariamente en las madres: el 57,6% de ellas ha dejado de trabajar durante un tiempo para dedicarse a esta tarea, frente al 14,6% de padres. «La mujeres dejar de trabajar al menos tres años y los hombres un año y medio», destaca la directora de Comunicación de GAD3, María Martín.

Según este estudio, las mujeres ven más difícil la reincorporación al mercado de trabajo tras ese paréntesis: un 53,9% de las madres dicen que ha sido «más bien difícil» acceder de nuevo al empleo, respecto del 41,2% de padres. Eso sí, para ambos progenitores de familias numerosas, la conciliación sigue siendo una asignatura pendiente.

Conciliación laboral, la asignatura pendiente

La conciliación es el caballo de batalla de las familias numerosas; de hecho, «no disponer de facilidades para conciliar» es la principal barrera de entrada al mercado laboral, según afirma el 72,3% de las familias, seguida de «tener hijos a cargo» (el 63,7%). También aquí el estudio muestra unas diferencias significativas entre las madres y los padres: mientras el 72,1% de ellas afirma que los hijos son una dificultad importante para poder trabajar, solo lo consideran así el 39% de los hombres.

Los datos muestran la importancia que, como es lógico, los trabajadores que tienen hijos le dan al horario, un factor que determina mucho la satisfacción laboral, hasta el punto de ser lo más valorado por encima incluso del sueldo: para el 69% de las familias numerosas, el horario laboral es el primer motivo por el que se sienten bien en su trabajo, seguido del salario (45,1% de las familias). De la misma forma, las medidas de conciliación que más les ayudarían a compaginar trabajo y familia serían disponer de flexibilidad horaria de entrada y salida (46,5%); tener jornada intensiva (33,1%) y poder trabajar desde casa varios días por semana (31,3%).

La FEFN considera que el estudio pone sobre la mesa, con datos y cifras, una realidad a la que es necesario hacer frente desde las administraciones públicas, «cambiando mentalidades y arbitrando medidas efectivas que permitan a las familias tener los hijos que quieran, sin que ello suponga un freno o un obstáculo importante a la hora de encontrar un empleo», señala el presidente de la federación.

En sus propias palabras, y haciendo referencia al grave problema de población que impera hoy en España, «no podemos decir que en nuestro país no nacen niños y que cuando un hombre, o especialmente una mujer, con tres hijos vaya a buscar trabajo no se le den facilidades, no encuentre empleos con horarios adaptados. Hay que dejar de poner frenos a la natalidad».

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia