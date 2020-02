Familias con abuelos, madres solas y migrantes son los hogares con más riesgo de pobreza Save the Children ha publicado este miércoles un informe para mostrar por primera vez cómo son los hogares en los que hay niños y niñas y en qué medida están expuestos a la pobreza

Save the Children ha identificado los tres hogares en los que hay niños y niñas con más riesgo de pobreza en España: las familias con abuelos (688.058), los hogares con adultos de origen migrante (85.276) y las madres solas en situación de pobreza (56.019).

La ONG ha presentado este miércoles su informe « Familias en riesgo» con el que trata de hacer una radiografía y diagnostica de las familias con hijos a cargo que hay en España. Aparte de las tres anteriores, Save The Children también sitúa en situación de vulnerabilidad a 21.578 hogares de familias precarias que viven en grandes ciudades.

La ONG ha analizado más de 5 millones de hogares y sus características en base a los datos de las dos últimas encuestas de Condiciones de Vida del INE correspondientes a 2017 y 2018.

«España está a la cola en la reducción de las desigualdades y no podemos permitir que la pobreza pase de generación en generación», ha dicho la directora de políticas de Sensibilización y Políticas de Infancia, Catalina Perazzo, en rueda de prensa.

«La pobreza afecta de manera negativa en el bienestar y desarrollo de la infancia y pone en entredicho el cumplimiento de derechos fundamentales. Esta lacra social, que ya afecta a 1 de cada 4 hogares con niños y niñas, solo puede combatirse con inversión», ha asegurado Andrés Conde, director general de Save the Children.

El informe de la ONG señala cifras preocupantes de los perfiles en riesgo de pobreza: 9 de cada 10 madres solas no pueden afrontar gastos imprevistos como comprar unas gafas a sus hijos o la rotura de un electrodoméstico; el 33,4% de los hogares con adultos de origen migrante no puede hacer frente al pago mensual de las facturas de gas, agua y electricidad; y 1 de cada 5 familias con abuelos no puede mantener la casa a temperatura adecuada.

«No te pagan como te pagaban antes. Yo llego a los 500, no llego a más. Los niños cada vez comen más y eso se nota muchísimo. Crecen más deprisa, ropa, todo eso… es un coste bastante alto y no se llega porque el piso se lleva casi todo. Lo de abrir la nevera y no tener nada, sobre todo a fin de mes, se nota muchísimo», explica Beatriz en el informe. Esta joven vive con sus dos hermanos pequeños, su marido y sus dos hijos en una casa a las afueras de Madrid. Su familia es uno de los muchos casos de familias precarias en grandes ciudades. Más de la mitad de estos hogares no puede responder ante gastos imprevistos.

«El Estado debe reducir la desigualdad y la pobreza entre aquellas familias que más lo necesitan y no lo está haciendo. España solo invierte el 1,3% del PIB en prestaciones familiares, frente al 2,4% de media de los países de la OCDE. Somos el séptimo país de la UE que destina menos proporción del gasto en protección social a las familias, según Eurostat», ha añadido Conde.

Además de identificar los hogares con más riesgo de pobreza, el estudio revela que hay dos hogares que viven sin problemas económicos: familias de clase media (3,9 millones de hogares) y clase media alta (300.000 hogares).

El coste de la crianza

Save the Children recuerda que el coste mínimo para poder criar a un niño o niña en condiciones dignas oscila entre los 480€ y 590€ al mes. En este cálculo hay que tener en cuenta que el salario mínimo en España es de 950€, y el salario más común, de 1.457 euros al mes, según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE.

Por todo ello, además del aumento de la prestación por hijo a cargo y el aumento de inversión en protección social a las familias hasta llegar a la media europea, la entidad insiste en garantizar la igualdad de oportunidades, la calidad educativa y la equidad. «El 80% de los niños y niñas que han nacido en una familia pobre serán adultos pobres. Debemos romper este círculo de desventaja que se hereda y que lastra a la infancia y a la sociedad en su conjunto», concluye Conde.

Entre otras medidas, la organización también propone definir un único concepto de fami­lia monoparental a nivel nacional para reconocer y acreditar la con­dición de estas familias, uno de los perfiles en riesgo de exclusión según el informe. Asimismo, la ONG considera importante impulsar mejoras en el diseño de las bajas de maternidad y paternidad, apostar por medidas de conciliación laboral y familiar, y garantizar el derecho a la vivienda, priorizando a las familias con menores a cargo.

