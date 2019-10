«Entre el 50 y el 80% de las enfermedades mentales se inician en la infancia» La jefe de la sección de Psiquiatría del Niño y el Adolescentes del Hospital Gregorio Marañon asegura que «estamos muy enfadados porque nuestro sistema sanitario no dispone de una especialidad en Psiquiatría Infantil»

Dolores Moreno, jefe de la sección de Psiquiatría del Niño y el Adolescentes del Hospital Gregorio Marañon, profesora asociada de la Universidad Complutese de Madrid, presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AEPNYA) y vocal de la Fundación Alicia Koplowitz, muestra su gran preocupación por el hecho de que no exista en nuestro país una especialidad de Psiquiatría Infantil. «Sinceramente, no lo entiendo. Me gustaría ser políticamente correcta, pero es difícil. Los profesionales médicos estamos muy disgustados con este asunto».

Asegura que en 2014 fue una especialidad, pero esta decisión solo duró unos meses «por un efecto colateral de la caída del Decreto de la troncalidad». Insiste en que si a alguien nos debemos parecer «es a nuestro entorno, a los países desarrollados que tienen esta especialidad médica. Con el gobierno anterior todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo en apoyar la decisión y en que se sacara por la vía rápida. Cuando estábamos a punto de conseguirlo el gobierno actual decidió sacar un Real Decreto para las especialidades nuevas. Le dijimos que ya había consenso parlamentario y que todos estaban a favor de que la psiquiatría infantil fuera una especialidad y que no nos llevaran otra vez a la casilla de salida. Pero no fue así. Ahora la petición está en un borrador. Con estos gobiernos tan cortos no hay manera. Nosotros vamos cumpliendo todo, pero cada político nos dice una cosa distinta. Estamos muy enfadados», asegura.

¿Qué supone tener esta especialidad?

Lo primero, estar al nivel del resto de países desarrollados, sobre todo cuando en España tenemos un sistema sanitario tan poderoso y valorado. Estamos a la cabeza, además, con un sistema que es público. La especialdiad supone que se pueda tratar a los pacientes por personas especialmente cualificadas porque estas enfermedades son muy prevalentes.

Aunque tiene áreas muy parecidas a otras especialidades –como la Pediatría, la Neurología, la Psiquiatría general...–, tiene aspectos muy distintos y concretos, como el conocimiento o la investigación, y abarca a un sector de la población que, salvo que los adultos tengamos la capacidad de defenderlo bien, es muy vulnerable y con una prevalencia de enfermedades mentales muy alta.

Invertir hoy en salud mental es invertir en que nuestros hombres y mujeres tengan a largo plazo menor discapacidad porque entre el 50 y el 80% de las enfermedades mentales se inician en la infancia. Cuanto antes intervengamos con personas capacitadas para ello, mejor será.

Como tutora de residentes y coordinadora de una unidad docente multiprofesional, puedo apuntar que los residentes tiene una formación de cuatro meses en Psiquiatría infantil. ¿Cómo haciendo cuatro meses puede estar una persona capacitada para atender a niños? Pues hacemos lo que podemos. Nosotros estamos en un hospital muy potente y ofrecemos un año de formacuión, pero muchos otros centros no pueden hacerlo.

