La emotiva historia de Ignacio, el niño que dibujó sus cromos porque su madre no podía comprárselos El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile y Panini le regalaron el álbum completo al conocer su historia

«Lete, lete, lete… nole. Lete, nole, nole», es un sonido familiar en cualquier patio de recreo. Cuando comienza alguna moda o se disputa alguna competición, son muchos los niños que repiten estas palabras para conseguir completar sus álbumes de cromos intercambiando estas láminas con sus amigos y compañeros en sus ratos libres.

Con la llegada de la Copa América 2019, miles de jóvenes seguidores de este deporte ya se hicieron con el álbum de cromos de la temporada y comenzaron a llenar sus páginas con las caras de los jugadores que forman parte de ella. ¿Su objetivo? Coleccionar todas las cartas para completarlo y tener un bonito recuerdo.

Entre todos esos niños, un pequeño aficionado de la Selección Chilena dejó una enternecedora anécdota. Con solo diez años de edad, el menor dio un gran ejemplo de empatía que su madre quiso compartir con la gente a través de su perfil de Twitter.

Todo comenzó hace unos semanas cuando a Ignacio le regalaron el álbum del torneo. Al preguntar a su madre si podía comprarle los cromos necesarios para rellenar las páginas su respuesta fue negativa: la familia tenía otros gastos a los que atender y no podía dedicar el dinero a adquirir las láminas que el menor demandaba.

La reacción del niño, a sus diez años de edad, estuvo cargada de empatía e ingenio. El pequeño aceptó la respuesta de su madre y se dirigió a su cuarto para dibujar él mismo sus cromos. Su madre compartió la historia en Twitter junto a una de las creaciones en la que se podía reconocer al futbolista Arturo Vidal.

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx — .~•*Carolina*•~. (@nina_rubylips) 8 de julio de 2019

«A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas –cromos–, le expliqué que estando cesante –en paro– había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió. Hoy me encuentro con esto, ¡quiero llorar!», escribió la orgullosa madre del pequeño junto a la imagen.

El tuit causó tanto revuelo que el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile se puso manos a la obra para cumplir el sueño de este aficionado. El organismo, junto a la editorial Panini, regaló todos los cromos al joven para que completara el álbum que le habían regalado. Y la sorpresa no terminó ahí, el niño también tuvo la oportunidad de poder fotografiarse con una gran réplica de la Copa de América 2015.

Cientos de usuarios de redes sociales, entre los que se encontraban personalidades del mundo del fútbol e internet, se emocionaron con la empatía del menor y ofrecieron a su madre detalles de manera desinteresada: cromos, camisetas, álbumes completos… Una lista de regalos que la mujer agradeció por esta vía.

La historia, que se ha viralizado en redes sociales, ha sido compartida más de 1.600 veces en Twitter y ha permitido que esta historia tenga un final feliz para el pequeño.

