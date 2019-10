Antes de los 9 años, tu hijo te pedirá un móvil: ¿cómo fomentar una introducción segura a la tecnología? Un estudio elaborado por la compañía noruega Xplora revela que el 60% de los niños han pedido un teléfono antes de los 9 años, mientras que un 27,7% lo ha solicitado con 7 o menos

«A nuestros hijos no les damos una moto directamente cuando son pequeños. Primero le damos un triciclo, luego una bici... Lo mismo sucede con la tecnología. Hay que llevar a cabo una introducción gradual de los niños en el mundo tecnológico». Así de claro y sincero se ha mostrado Jesús Llamazares, CEO de la compañía Xplora, especializada en teléfonos en forma de «smartwatch» (relojes inteligentes) para niños, este jueves en un evento en el que la firma noruega ha presentado el nuevo modelo Xplora 4, su nuevo «gadget», así como «GoPlay», una plataforma online que combina la actividad física con el entretenimiento.

Y es que la firma, centrada en introducir a los pequeños en la tecnología de una manera gradual y segura, sin tener que dar acceso a internet a niños de corta edad para evitar los riesgos que esto puede conllevar, ha presentado también el primer estudio sobre el acceso de los niños a dispositivos móviles. Para ello, se ha unido la experta en familia y tecnología María Zabala.

Tras encuestar a más de 400 padres y madres de niños de entre los 5 y los 12 años, el estudio concluye que es a los 9 años la edad media cuando los menores piden tener su primer móvil, aunque un 27,7% lo hizo con 7 años o menos. El estudio de Xplora indica, además, que los pequeños de los padres más jóvenes muestran una tendencia mayor a pedir el móvil antes de los 8 años.

Más de 7 de cada 10 padres y madres entrevistados (73%) señala como motivo para comprarles su primer móvil «la tranquilidad que supone estar en contacto con su hijo». Poder saber dónde se encuentran los pequeños es valorado por el 46% de los padres.

Sin embargo, al 77,3% de los progenitores les preocupa el acceso que permiten los «smartphones» a contenidos inadecuados, un dato que asciende hasta el 87% en el caso de los padres y madres de más de 45 años. El contacto con ciertas personas sin supervisión parental preocupa al 72% de las madres y al 61% de los padres.

Así, la característica más valorada a la hora de elegir el primer teléfono para sus hijos es que disponga de control parental, destacado por el 81% de los progenitores. Mientras, son los padres y madres más jóvenes los que muestran más preocupación por el cumplimiento de la Ley de Protección de datos en los teléfonos de sus hijos (característica valorada por el 37% de los padres y madres menores de 34 años.

Cabe recordar que, según el INE, un 66% de los menores españoles entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil, un porcentaje que se eleva al 84% en el caso de menores con 13 años; al 92,5%, con 14 años; y al 93,8% con 15. Con respecto a los menores de 10 años, solo el 22,3% tiene móvil; pero con 12 y 13 años, las cifras se elevan (38,1% y 63,9%, respectivamente).

Otra perspectiva

Todas estas cifran alarman a unos progenitores que ven cómo el buen uso de la tecnología es misión imposible y que suelen centrar su atención en los aspectos más negativos de un avance que es imparable.

«No se trata de que los padres sean tecnológicos o ingenieros. Se trata de educación», ha recordado Zabala tras los resultados del estudio. «Los padres solo queremos garantías. Queremos que nuestros hijos se abran un perfil en una red social que les garantice que no van a tener riesgos. Queremos un móvil con el que los menores no vayan a tener problemas... Y las garantías no existen», recordó. «Pero tampoco -continuó- tenemos la garantía de que nuestros hijos no cojan nunca un coche si beben».

Por ello, Zabala aconseja a las familias alejarse de los prejuicios y centrarse en «información y alternativas». Porque si bien es verdad que internet «no es un parque de atracciones para niños, ya que existen aplicaciones o contenido que no es apto para ellos, sí existe la opción de promover un acceso gradual a la tecnología y una autonomía digital progresiva». Para ella, debería ser el objetivo de los padres y no «la inquietud estrella» con la que se encuentra a diario: cuál es la edad para darles móvil y cuáles las consecuencias de que éste llegue demasiado pronto o se utilice mal.

«Un niño de 7 años no necesita un 'smartphone'. Pero si se lo das a los 17, habrás perdido oportunidades porque en la adolescencia te va a ser más difícil que te escuchen», alertó Zabala, que anima a las familias a llevar un control, acompañar a sus hijos en la senda tecnológica, darles información… «Se trata de poner una semilla que hay que ir cultivando. Así, cuando lleguen a la adolescencia, los progenitores tendrán que ir ofreciendo una autonomía gradual y progresiva a sus hijos, que incluye equivocarse». Al mismo tiempo, recordó que «no todos los hijos son iguales», por lo que esa tarea de educar no siempre será la misma con el hijo mayor que con el pequeño.

Novedades de la marca

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el estudio, la compañía noruega ha presentado el nuevo Xplora 4, el teléfono 4G en forma de reloj más avanzado del mercado, sin acceso a internet ni a redes sociales. El nuevo modelo es sumergible, además de permitir a los más pequeños hacer fotos y «selfies».

Este dispositivo, como sucede con el resto de los productos de la compañía, contiene la función de control parental desde la aplicación Xplora y cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), asegurando que estos se almacenan de manera segura en la UE.

Xplora ha presentado también la nueva plataforma «GoPlay», en la que se combina actividad física y entretenimiento. Esta herramienta anima a los niños a pasar más tiempo realizando ejercicio en el exterior, premiándoles con recompensas virtuales canjeables online a través de esta plataforma de juego. «Es la respuesta que damos al sedentarismo y la falta de vida saludable entre los menores», ha subrayado Llamazares.

Esta nueva plataforma convertirá los pasos de los niños en monedas con las que los menores podrán acceder a minijuegos e incluso comprar productos de la marca. Estará disponible próximamente en España.

