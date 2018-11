Las mujeres hacen historia en las elecciones de Estados Unidos

Año 2017. Trump toma posesión, «feminismo» se convierte en la palabra del año y el movimiento #MeToo en la persona más importante para la revista Time. The Woman March -nombre del movimiento feminista en EEUU- abría entonces muchos frentes, uno de ellos: luchar por ocupar más puestos de poder, en un país donde solo 6 mujeres tenían el cargo de gobernadoras dentro de 50 Estados. Así fue como en enero del 2018 la marcha de las mujeres lanzó en las Vegas una campaña con el nombre «Poder en las Urnas», donde se dieron a conocer las que serían candidatas para las elecciones legislativas.

Esta puesta en escena y el trabajo del movimiento durante estos meses dio resultado y por primera vez se presentaron como candidatas 23 mujeres al Senado, 237 a la Cámara Baja y 16 a gobernadoras, un total de 276 de los 964 aspirantes son mujeres. Algo nunca visto antes.

Women are the voice of change. Our votes matter, and we’re bringing our #PowerToThePolls on November 6th. Who’s ready? Artwork by @MegFabbripic.twitter.com/aEEaKSJ38W