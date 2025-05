Edadismo: el error de juzgar por la edad y no por las capacidades de cada uno

¿Por qué la gente piensa que las personas mayores no somos capaces de hacer muchas cosas? ¿Por qué cuando me duele algo, voy al médico y se dirige a mi hija y no a mí? Son algunas de las preguntas que se hace Camino Oslé, de 81 años –profesora universitaria jubilada y master en Gerontología Aplicada–, una mujer muy activa que disfruta aprendiendo y sintiendo que forma parte de la sociedad a la que devuelve parte de lo que le ha aportado a ella.

Manifiesta a ABC, dentro del programa 'Hablemos de... edadismo' de Fundación »la Caixa» y ABC,, que no le gusta la creencia generalizada de que las personas mayores no contribuyen a la sociedad, «¡vamos, que reine la afirmación de que los mayores son tontos, porque no lo somos!».

De la misma manera confiesa su rabia a ABC Alicia Morant, administrativa de proyectos de ingeniería jubilada que a sus 81 años considera un grave error «que te juzguen por la edad y no por las capacidades que tienes. Cumplir ciertos años no significa obligatoriamente que estés enfermo. El colectivo de mayores, además, es muy heterogéneo. Falta que la sociedad tenga otra visión y que nos trate con más respeto, comprensión y empatía. Y que los mayores se convenzan de verdad de que no son invisibles y se quiten el cartel de que no valen para nada».

Añade que uno de los problemas es que hay quienes consideran que «ante esta situación 'no se puede hacer nada', 'ya no tiene remedio'. No es así, podemos demostrar que somos capaces de hacer muchas cosas, sólo tienen que proponérnoslas».

Camino Oslé: «Se ha producido un 'despertar' en los mayores porque nos gustar estar activos»

Camino Oslé destaca que, afortunadamente, desde hace diez años se habla de edadismo. Asegura que se ha producido el despertar de un colectivo, el de los mayores, similar al que ya ocurrió en su día con el de las mujeres en busca de igualdad. Explica que este 'despertar' es consecuencia principalmente de que ahora vivimos más años y en mejores condiciones, «antes llegar a los 70 años era un lujo –matiza–, pero ahora tenemos posibilidad de jubilarnos y disfrutar de mucho tiempo por delante. Cumplir años es una construcción social. Somos muchos los que apostamos por seguir activos y la sociedad, poco a poco, se va dando cuenta de ello».

Teresa Torras, administrativa jubilada de 71 años, nunca había oído hablar del edadismo hasta que se apuntó a un taller de espacio Fundación »la Caixa». «Escuchar a los expertos me abrió los ojos porque los mayores tenemos asumidas muchas cosas que nos limitan por el peso cultural y tradicional de generaciones anteriores, a pesar de ser yo muy activa. Recibir este tipo de información es muy útil para no discriminar por edad a nadie porque se puede hacer mucho daño sin darnos cuenta. Me di cuenta, incluso, de que sin saberlo yo también había tenido conductas edadistas al hablar con amigas de otras personas de mayor edad».

Teresa Torras: «Sin saberlo, yo también tuve conductas edadistas por falta de información»

Alicia Morant asegura que estos talleres le ayudaron a ella a descubrir y entender muchas cosas que sentía sin saber porqué. «Es necesario que se fomenten más iniciativas de este tipo. E, incluso –matiza– que se realicen desde charlas en colegios y universidades a asignaturas específicas para que desde la infancia se respete y se ponga en valor a las personas de mayor edad. Nuestros mayores de hoy han trabajado desde muy jóvenes, han sobrevivido a una guerra, a situaciones muy duras, han mantenido a sus familias... ¿y no se les respeta? No lo entiendo. ¡Qué mal lo tenéis los jóvenes cuando seáis mayores si no cambian las cosas!», advierte.

Alicia Morant: «¡Qué mal lo tenéis los jóvenes si no cambian las cosas cuando seáis mayores»

No obstante, Oslé considera que la población mayor tiene más visibilidad social: «vamos a los cines, a los bares, a los museos, exposiciones... Nos interesa la cultura, somos consumidores de muchos servicios... En mi caso he apreciado que se nos concede más valor porque hay empresas que empiezan tenernos en cuenta como, por ejemplo, cuando llamo a un banco y una voz me dice que marque un número si soy mayor de 65 años para que me atienda de forma más atenta y accesible. Y es que reivindicamos la accesibilidad universal; no somos discapacitados, pero necesitamos medidas inclusivas, como las rampas al lado de unas escaleras».

Oslé considera que hay muchas iniciativas muy positivas para luchar contra este problema social, como el nuevo 'Taller sobre edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo' que lanzará próximamente Fundación »la Caixa», pero dado que esta discriminación por edad está aún presente en nuestra sociedad opina que es imprescindible que llegue bien el mensaje a todos los ciudadanos y que sea creíble. «Las comunidades autónomas, las organizaciones de mayores, los club de jubilados... deben acentuar su actividad para abordar asuntos como el envejecimiento activo, la soledad o el edadismo».

También apuesta Camino Oslé por que se dé visibilidad a referentes mayores que siguen comprometidos y mantienen su actividad para que la sociedad sea consciente de que pueden realizar cosas «porque pensábamos que no había nada que hacer porque era lo que se veía en nuestros mayores hace años. Hoy es diferente. A mí me encanta participar, aprender... seguir aportando. Sé muy bien lo que es el envejecimiento y por cumplir años no se pierden las ganas de aprender. Por fuera tengo el pelo blanco, pero por dentro me siento muy viva y con energía para dar sentido a mi vida. Me preguntan, ¿pero cuándo te vas a jubilar de tu jubilación? Creo que la vejez es dura, pero si hay iniciativas a las que podamos apuntarnos se lleva mucho mejor porque el cuerpo y la mente están en funcionamiento, te relacionas con más personas y te sientes realizado. Cada día es un regalo. Ahora no me quiero morir porque no me viene bien; estoy muy ocupada. Esa cercanía de la muerte me da más valor a cada día. Es como cuando te vas de vacaciones y ves que te quedan tres días y aprecias mucho más todo; pues lo mismo».

Desterrar creencias del pasado

Esta jubilada no duda en animar a la población mayor a desterrar ciertas creencias propias del edadismo: «yo ya no tengo edad para...», «como soy mayor ni me lo planteo»... «El problema es que nos preparamos poco para la vejez. Alguna gran empresa de nuestro país ha impartido talleres a sus empleados sobre el asunto y les cuestionaba cómo querían que fuera su vejez, si sabían cómo prepararla económicamente, socialmente... y les daban herramientas para hacerlo bien. Es un acierto. Además desde los centros sanitarios deben hacer más programas de prevención para tener mejor calidad de vida en esta etapa».

A esta petición Alicia Morant añade que los médicos deben tener más psicología con los pacientes mayores «porque a mí me han llegado a decir '¿pero cómo quiere estar usted mejor con la edad que tiene? Al que no le duele nada a sus años es porque está muerto'. Estos comentarios te hunden».

Entre las iniciativas para este grupo de población, la profesora jubilada advierte que falta una perspectiva intergeneracional «que sí se da, por ejemplo, en iniciativas tan sencillas como los coros: hay mujeres de 70 y chicos de 20. Todos juntos, cada uno con su importante rol, participan y obtienen un buen resultado. Eso es lo que hay que fomentar. No hay que separar por colectivos de edades. El problema es que nos ponemos barreras nosotros mismos cuando nos decimos 'eso es para jóvenes'. Definitivamente, debemos cambiar nuestra forma de pensar como individuos y como sociedad».

