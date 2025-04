Carmen, 75 años, risueña, parlanchina, válida y en adopción

Un guardia civil jubilado con otro en prácticas, un señor mayor de Palma de Mallorca con una joven colombiana residente en España desde hace año y medio que lo que más extraña es poder hablar y compartir tiempo con su abuela… Conectar generaciones nunca ... ha sido tan importante como ahora, tras un año y medio de pandemia , miles de personas mayores solas a causa del coronavirus, y el aislamiento instalado en demasiados hogares. Este fue uno de los motivos que llevó a la risueña y parlanchina Carmen Salcedo, viuda, de 75 años, sin hijos ni nietos, a apuntarse al programa Adopta un Abuelo , cuyo objetivo es que nuestros mayores se sientan acompañados y escuchados, mientras que los participantes aprenden valores y experiencias durante las llamadas telefónicas o, ahora que en parte es viable de nuevo, las visitas presenciales.

Salcedo es el ejemplo de abuela que está exprimiendo la experiencia al máximo . «Se trata de una mujer con mucha necesidad de expresarse, de socializar y hacer actividades. Se apunta a un bombardeo. Hace terapia de memoria, talleres de manualidades, acude al huerto, hace rehabilitación, fisioterapia. Tiene muy buena actitud», explica la directora de la residencia Casaverde Villamanta, donde esta abuela reside. «Está encantada con su adoptante. Se eligieron mutuamente, tienen unas conversaciones estupendas y por fin, ahora que está vacunada, podrán conocerse físicamente, la adoptante podrá venir a hacer actividades con todos nosotros e, incluso, llevarse a Carmen al pueblo a tomar algo».

Un formato para luchar contra la soledad que esta señora nunca imaginó. «Estaba muy bien viviendo en mi casa sola, los vecinos y los amigos me ayudaban y me venían a ver de vez en cuando… No quería venir a la residencia pero por motivos de salud tuve que aceptar una estancia temporal y ahora no quiero volver a casa a quedarme sola nunca más», asegura. «Nos quiere mucho. Es verdad que tenía a su alrededor a un grupo de gente que la ayudaba… pero aquí tiene una familia y está acompañada todos los días. Estamos muy pendientes de ella y eso ha supuesto un antes y un después en su vida. De hecho, solo hay que ver que no le ampliaron la estancia temporal y ha decidido quedarse con nosotros», confirma Lidia Morales, directora de la residencia Casaverde Villamanta, donde Salcedo reside.

Las personas que quieran participar pueden registrarse a través de la página web www.adoptaunabuelo.org/reto y ampliar información en las redes sociales de Adopta Un Abuelo (Twitter: @adoptaunabuelo, Instagram: @adopta1abuelo, Facebook: Adoptaunabuelo1).