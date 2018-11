«La implicación de los padres en la educación de sus hijos debe constar en las leyes»

Laura Peraita

Arja Krauchenberg, presidenta de la European Parents Association (EPA), organización que aglutina a 150 millones de familias en Europa, asegura que para que los padres tengan una mayor participación en la educación de sus hijos «no basta con la buena intención del director de un colegio que, de manera individual, se esfuerza por motivar a las familias, sino que para lograr que esta implicación sea de verdad activa debe constar en las leyes».

Así lo puntualizó ayer durante la celebración del XXXI Diálogo de la Confederación de padres de alumnos Cofapa, donde añadió que hay ejemplos de leyes muy válidas en distintos países de Europa, por lo que «no hace falta inventar nada». «Se pueden tomar esas iniciativas a modo de guía y adaptarlas al modelo local. Es una labor imprescindible», matizó.

La presidenta de la EPA se manifestó, además, a favor de un pacto educativo, no solo por lo que supone este acuerdo en sí mismo, «sino porque la discusión anterior al pacto entre las diferentes partes es muy enriquecedora y conduce a un mayor entendimiento. Todo el mundo pone encima de la mesa sus problemas, dificultades, pero también lo que puede aportar, lo que resulta muy positivo para el mundo educativo».

En su discurso aseguró que las reformas educativas requieren de presupuesto económico. «En Austria invertimos mucho en diferentes áreas y desde la EPA luchamos para que se reconozca que invertir dinero en educación es la mejor manera de garantizar que se mantenga el futuro de un país. Si tenemos jóvenes y adultos que no pueden trabajar por falta de educación se genera un problema social de gran repercusión. Es ilógico no invertir en educación, porque lo que cuesta reparar ese error es muy costoso. Por ello, sería una buena idea reunir a economistas y educadores para que transmitan a los políticos el verdadero coste de no invertir en materia educativa».

En su opinión, para que la sociedad civil sea escuchada es necesario participar en las elecciones, de lo contrario se ponen en peligro muchas cosas, como la democracia. «Tenemos la sensación de que la democracia es algo garantizado, y no lo es. Hay que tener mucho cuidado porque los jóvenes nunca han conocido otra forma de organización social y la toman como algo permanente, y no es así. Hay que luchar por ella y mantenerla. No es algo perenne, lo acabamos de ver con el Brexit», afirmó.

Para concluir el acto, Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de Cofapa, reclamó la libertad de las familias para poder tomar decisiones sobre la educación de los hijos y pidió a los gobernantes el adecuado empoderamiento de los padres. «Cofapa considera, además, que la libre elección de centro y proyecto educativo es, en definitiva, el modo de garantizar el derecho de los padres de ser los primeros educadores de sus hijos, pero también el derecho y deber de estar presentes en su educación», concluyó.

