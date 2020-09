Diego, 17 años: «No entiendo que los políticos se fueran de vacaciones sin cerrar el tema de la vuelta al cole» Para este estudiante, las prisas del último momento «solo permiten que se tenga que improvisar, lo que no beneficia ni a profesores ni a alumnos»

Lo poco que sabe Diego, alumno de 17 años que empezará este año segundo de Bachillerato en San Viator, es lo que escucha y lee en las noticias, «aún el colegio no nos ha notificado nada de cómo serán las clases. Supongo que lo hará en estos días». En su opinión, la organización de los espacios o de los grupos por clases no supondrá un problema, «yo creo que las mayores complicaciones de este curso van a ser académicas. Tendrán que preparar unos horarios justos para todos, en el que todos tengamos las mismas posibilidades de asistir a las mismas asignaturas y las mismas horas de manera presencial para que no estemos en desigualdad de condiciones».

Diego se ha decantado por la rama de Ciencias y dibujo técnico y reconoce que «sobre todo en didujo, el aprendizaje es algo más complicado si no es presencial. Recuerdo que durante el confinamiento un compañero no tenía impresora y se vio obligado a calcar el dibujo sobre la pantalla del ordenador para poder realizar las prácticas».

A pesar de las dificultades, para este estudiante el año pasado no fue un curso perdido «porque también trabajamos mucho y hubo hasta algunos exámenes que fueron presenciales».

«No siento miedo por el inicio de curso», añade, «pero sí tengo mucha incertidumbre sobre cómo se desarrollará o si nos veremos obligados a un nuevo confinamiento, sobre todo en un año que en mi caso es importante porque en nada tendré la Selectividad. No obstante, soy optimista porque como el curso pasado ya recibimos clases online en casa, este año seguro que todo será mucho mejor. De la experiencia y de los errores siempre se aprende».

No obstante, Diego lamenta que los políticos se hayan marchado de vacaciones sin dejar zanjado cómo se van a abrir las puertas de los centros escolares. «Es incomprensible porque en los colegios, los directores y docentes tienen mucho trabajo por delante y no es normal que se esperen a decidirlo unos días antes de que empiecen las clases cuando hay tan poco tiempo de reacción y de aportar todas las medidas que quieran poner en marcha. Al final, esta forma de actuar de los políticos lo que lleva es a la improvisación, lo que no nos beneficia en nada», concluye.

