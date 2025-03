Así condicionas la vuelta al cole de tu hijo según lo que te oyen contar a los demás

La vuelta al cole puede ser muy diferente este año para los alumnos porque además de terminar con su rutina de vacaciones, los niños saben que se van a encontrar aulas muy diferentes en un escenario Covid. Traspasar la puerta del cole el primer día con una actitud u otra dependerá en gran medida de lo que les hayan contado sus padres, pero sobre todo de lo que les han escuchando decir a sus progenitores en conversaciones con vecinos, amigos, familiares...

Para muchas familias la vuelta al cole de este año se ha convertido en monotema y no es raro que hayan mostrado abiertamente sus miedos, incertidumbre, ansiedad y preocupación ante el final de las vacaciones y no saber qué ser van a encontrar con la apertura del nuevo curso. Bien es cierto que los hijos más pequeños, no entienden bien los contenidos de los que cuentan sus padres a otras personas, «pero sí perciben su estado emocional y a ellos les abruma porque entienden que algo malo está pasando y por eso sus padres están nerviosos, preocupados, deprimidos...», apunta Laura Córdoba, psicóloga general sanitaria de TherapyChat .

Explica que cuando ya son algo más mayores y son más conscientes de la situación «la preocupación de sus padres les hace sentir a ellos más miedo y temor». Por ello, esta experta recomienda a los padres ser más cuidadosos cuando hablan con otras personas y los hijos pequeños están presentes. «También hay que explicarles la situación y que cuando vuelvan al colegio se han puesto en marcha muchas medidas de seguridad que deben cumplir para poder tener todo controlado. Lo interesante es que los padres conozcan el mensaje que van a transmitir los docentes para ir así todos al unísono. Tranquilizarles también diciéndoles que sus profesores les van a explicar muy bien cómo tienen que a ctuar y las normas a cumplir para que todo salga bien».

Esta psicóloga apunta que lo que no deben los padres es mentir, callarse o rechazar las preguntas que les hagan a este respecto los niños, «sino tranquilizarles y explicarles cómo será la vuelta al cole con mensajes tranquilizadores. En el caso de que los niños no digan nada pero se les perciba preocupados es conveniente preguntarles qué es exactamente lo que les preocupa de la vuelta al cole para ayudarles a encontrar respuestas. Su imaginación puede crearles más ansiedad que la propia realidad. De lo contrario, este año serán muchísimos más los niños que llorarán a la puerta del colegio porque sentirán que pierden la seguridad que les aportan».