Coronavirus «¿Por qué debo pagar el colegio si está cerrado?» Hacemos un repaso sobre los servicios que deben seguir pagando los padres y los que no o pueden reclamar

Empieza abril y los centros educativos siguen cerrados. No se sabe hasta cuando pero la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya ha reconocido que los alumnos tardarán en volver al aula y que la voluntad del Gobierno es que puedan incorporarse entre «mayo y junio». Aún así, también ha admitido la posibilidad de que la reapertura de centros sea posterior al levantamiento del confinamiento, como está ocurriendo en China.

«¿Qué hago entonces?», se preguntan muchos padres. «¿Devuelvo los recibos del colegio?», «¿Por qué tengo que seguir pagándolo?». Son cientos las consultas de este tipo que está recibiendo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y FACUA con el fin de aclarar el alcance del cerrar guarderías, colegios y universidades para evitar la propagación del coronavirus.

He aquí las respuestas a todas las dudas.

Escuela infantil

La escuelas infantiles, tanto privadas como públicas, no deberían seguir cobrando los recibos, ya que los menores no reciben servicio alguno.

En el Real decreto publicado en el BOE este 31 de marzo, el Gobierno especifica que las empresas que presten servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes. Este es el caso de academias de idiomas, residencias de estudiantes, gimnasios o escuelas infantiles.

Colegios: públicos, concertados y privados

El real decreto del estado de alarma no diferencia entre tipos de centros pero establece que «se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online, siempre que resulte posible».

En los privados y concertados sí se pagan cuotas y deben seguir pagándose. De hecho, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), aseguran seguir «manteniendo su actividad docente con la misma excelencia y calidad». Los profesores de estos centros «están prestando el servicio educativo en régimen de teletrabajo». Es decir, están trabajando, por tanto, la cuota se debe seguir pagando.

Actividades extraescolares o comedor

Al ser servicios que nadie recibe, no tienen que pagarse. Por tanto, este mes de abril, la cuota de baloncesto, inglés, comedor o baile no hay que pagarla. Con respecto a marzo, la OCU entiende que debería estudiarse la posibilidad de devolver el importe proporcional de estos servicios no percibidos.

