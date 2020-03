Crisis del coronavirus Gimnasios o academias tendrán que paralizar el cobro de cuotas por los servicios no prestados Las empresas prestadoras de servicios y actividades deberán compensar las cuotas pagadas con bonos o devolver el dinero

Teresa Sánchez Vicente SEGUIR Actualizado: 31/03/2020 15:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las cuotas del gimnasio o de la academia no se podrán cobrar en abril a los consumidores por el cierre derivado del estado de alarma. El Consejo de Ministro tiene previsto aprobareste martes medidas de protección a las familias por las que se paraliza el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad una vez que la crisis del coronavirus se dé por terminada. Además, los consumidores y usuarios podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días si la compraventa de un bien determinado o la prestación de un servicio resulte de imposibile cumplimiento.

Las empresas prestadoras de servicios y actividades también podrán ofrecer bonos o vales sustitutorios al reembolso por los importes pagados y no disfrutados, por ejemplo, durante el mes de marzo. En caso de que estea práctica no sea posible, se deberá devolver al consumidor todas las sumas abonadas salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte de las partes.

Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación una vez que sea posible.. Sin embargo, si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación, se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado o se restaría de las futuras cuotas a pagar.

El Gobirno tambien regulará los viajes combinados y aquellos que hayan sido cancelados por la crisis del coronavirus. Los organizadores de estos viajes podrán entregar al consumidorun bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido usado, el usuario podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado. En cualquier caso, dicho bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero para que su ejecución quede garantizada.

Límites al juego online

El Gobieno tambien introducira límites a la publicidad del juego online. En este sentido, quedan prohibidios los anuncios que hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad por coronavirus o interpelen al consumo de actividades de juego en este contexto.

Durante la vigencia del estado de alarma tampoco se podrán realizara actividades de promoción dirigidas a la captación de nuevos clientes o de fidelización de clientes existentes que recojan bonos de bienvenida o de descuento. Tampoco se podran emitir campañas de este sector excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana, algo que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tenía previsto aprobar el próximo julio.