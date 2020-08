Vuelta al cole 2020 Llevar a clase a los niños de hasta 5 años, una opción de las familias Las dudas asolan a muchos padres porque en España la educación reglada obligatoria empieza a los 6 años

Muchos padres de niños de entre 3 y 5 años se hacen estos días esta pregunta, teniendo en cuenta el curso de la pandemia del coronavirus y que la educación reglada obligatoria no comienza en nuestro país hasta los 6 años. En un contexto como el actual, las familias sopesan dos aspectos fundamentales, y no necesariamente contrapuestos: de un lado, la incertidumbre en materia de salud que vivimos y, de otro, el impacto que tiene en el niño una ausencia prolongada de su centro educativo, de sus compañeros…

Según Javier Quintero, jefe de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor (Madrid) y director de PsiKids, entre los 0 y los 3 años las necesidades educativas específicas son relativamente relevantes, ya que el objetivo principal es favorecer el desarrollo psicomotor. «La estimulación que estos niños necesitan se puede organizar en casa. Entre los 4 y los 6, ya aparecen, sin embargo, algunos objetivos específicamente educativos, como los primeros pasos en lectoescritura o en habilidades lógico-matemáticas».

Para los expertos en educación infantil, el foco no debe estar tanto lo que se pierden los menores en esta etapa, sino lo que dejan de ganar. Tal y como señala Luciano Martinez, responsable del gabinete psico-pedagógico del centro Alaria, «se ve muchísima diferencia entre un alumno que haya estado escolarizado en un centro de educación infantil entre los 0 y los 2 años y otro que sí lo haya estado. Siempre es positivo, en términos de desarrollo cognitivo y estimulación neuronal. No en vano, el impacto que genera en el niño la exposición permanente a los múltiples estímulos que una escuela infantil, su educadora, sus compañeros, las actividades curriculares le ofrecen… es realmente favorecedor de cara a una aceleración de su proceso de sinapsis neuronal».

Para la pedagoga Mar Romera, sin embargo, no hay una respuesta única porque «depende de la realidad de cada familia y de las necesidades del menor». La experta cree que el contagio no debe ser el único baremo para decidir llevar al niño al colegio. Y lo ejemplifica de una manera muy clara: «lo mejor para los menores en riesgo de exclusión o maltratados es que estén escolarizados pero los que no vivan bajo esas situaciones, dispongan de jardín o residen en una urbanización en la que se relacionan con otros niños, llevarles a la escuela no tiene sentido».

Los más pequeños, corrobora Denise Zarruk Vargas, directora de la Escuela Infantil El Mundo de Mozart, «tienen que volver a las escuelas infantiles, porque necesitan volver poco a poco a su rutina, y socializar. Los más pequeños aprenden por imitación y necesitan estar con otros niños para desarrollar parte de sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales», advierte.

De hecho para Zarruk, esto es especialmente importante en la etapa de 0 a 3 años, porque se trata de un momento «absolutamente mágico, donde la plasticidad de su cerebro nos ofrece una ventana de múltiples oportunidades para aprender de manera natural a través del juego, y sería una pena desperdiciar este momento sólo por miedo».

Conocimientos y dificultades

En la etapa de infantil (0 a los 6 años), explica Bibiana Infante Caro, psicóloga y cofundadora de la Asociación Disciplina Positiva España (ADPE), «los niños adquieren habilidades para la vida y la gran mayoría son habilidades socioemocionales. Estas cualidades se desarrollan durante esta primera etapa: autocontrol, empatía, autoestima, responsabilidad, manejo de la frustración y un largo etcétera… Las personas somos sociales por naturaleza, y es en el contacto con sus iguales donde «aprendemos a vivir en sociedad». De hecho es en el contexto escolar es una de las mejores vías para generar salud mental en nuestros niños».

Aún así, muchos padres temen que, si dejan a sus hijos en casa durante ese periodo, estos se queden descolgados respecto a sus compañeros. Para Infante Caro, «al ser niños que se estarían relacionando únicamente con adultos, podrían presentar dificultades al interactuar en su grupo de iguales. Son más temerosos o impulsivos, y desconocen características inherentes a la convivencia grupal»

De hecho, apunta Martínez, psicólogo de Alaria, «durante el confinamiento se han identificado numerosos casos de niños de edades tempranas que, al no haber podido asistir físicamente a su centro educativo durante dichos meses, han desarrollado conductas realmente preocupantes: desde muestras de agresividad derivadas de la falta de estímulos socializadores con sus compañeros y tutor/a, hasta reacciones de introversión y ausencia de interés por el aprendizaje y la socialización».

Si se quedan en casa, concluye Infante Caro, «las dificultades aparecerán, porque serán pequeños sin contacto con el exterior, ni con otros niños, con padres y madres teletrabajando, tendrán mucha 'pobreza' de experiencias para desarrollar las distintas habilidades socioemocionales necesarias para la vida»

Necesidad social de conciliación La alternativa, recuerda Denise Zarruk, no puede ser dejarles al cuidado de nuestros mayores. «Las familias nos necesitan para facilitarles la conciliación, ahora más que nunca, debemos evitar dejar a los niños al cuidado de los abuelos, que son los más vulnerables en esta pandemia. Tenemos que cuidarles como ellos han hecho con nosotros en el pasado. En este momento nos toca a nosotros protegerles. Pero la realidad es que resulta imposible acudir al trabajo o realizar teletrabajo desde casa con hijos pequeños que requieren una atención casi exclusiva. Esta realidad es imposible de gestionar si las escuelas infantiles están cerradas». Esta situación, recuerda Zarruk, «pone de manifiesto antiguas reivindicaciones como la conciliación familiar y tenemos la oportunidad para que desde el gobierno se aporten soluciones reales, adaptadas a las circunstancias actuales que viven las familias españolas. Muchas de ellas tienen que incorporarse a sus puestos en diferentes sectores, y con el cierre de las escuelas infantiles, colegios y sin el apoyo de los abuelos, es imposible cumplir con las obligaciones laborales. Quizás ha llegado el momento de elaborar un plan de conciliación real, ahora que todos somos más conscientes de la necesidad de flexibilizar los horarios laborales para que seamos capaces de adaptarnos a la nueva realidad y conseguir cumplir con todas las medidas recomendadas por los expertos y velar por la seguridad de nuestro alumnado, familias y personal». Tenemos que asumir, admite la directora de la Escuela de Mozart, «que el COVID 19 ha venido para quedarse, y como sociedad debemos acostumbrarnos a convivir con posibles enfermedades y enseñar a nuestros alumnos conductas y hábitos para proteger su salud. No tiene sentido retrasar una serie de meses el inicio de la etapa escolar, pues el coronavirus no va a desaparecer sino que va a pasar a formar parte de nuestra vida, como la gripe y otras enfermedades con las que ya hemos aprendido a relacionarnos a lo largo de los años».

