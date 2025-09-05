De la conquista de Hollywood a la diversificación de su marca: los hitos que marcaron la historia de Giorgio Armani

Quién no conocía a Giorgio Armani. Su elegancia impoluta, su maestría sobre la pasarela, precursor de tendencias y sagaz empresario, su apellido figura además de en vestidos de alta costura, en gafas de sol, barras de labios, perfumes, hoteles e incluso bombones. El ... mundo de la moda está de lujo, el que fuera una de las figuras más grandes del diseño fallecía ayer a los 91 años en su residencia de Milán «rodeado de sus seres querido», según anunció la compañía.

Su paso por el mundo en general y por la industria de la moda en particular deja un reconocible legado que sin duda quedará para siempre en historia. Giorgio Armani fue un hombre de sutilezas, un maestro de la elegancia cuyo legado no serán únicamente sus chaquetas perfectas o los grandes vestidos de noche, sino un recordatorio de que la verdadera moda no es una tendencia pasajera, sino un lenguaje universal que habla de respeto. Recopilamos algunos de los grandes hitos que han marcado su carrera, cuando su marca homónima está a punto de cumplir sus 50 años de historia.

En el cine

Richard Gere con la famosa chaqueta de Armani en 'American Gigolo' (1980)

Armani ha firmado piezas de vestuario de numerosas películas, de 'Batman' a 'Los intocables'. Cuando la marca solo tenía cinco años de vida, se le encargó vestir a Richard Gere en 'American Gigolo'. Y el resto es historia: aquellos trajes desestructurados, fáciles de llevar, le convirtieron en un referente más allá de los confines italianos. «Esa película fue un hito en mi carrera, y la he visto en infinidad de ocasiones, casi cada año», cuenta en su autobiografía, 'Per amore' (Rizzoli).

Y es que su pasión por el Séptimo Arte le ha llevado a contribuir como diseñador de vestuario en más de 250 películas. A Gere en 1980 le siguieron una larga lista de actores, como Don Johnson en la mítica serie 'Miami Vice' (1984-1990), o Christian Bale cuando interpretó a Bruce Wayne en 'Batman Begins' (2005), 'El caballero oscuro' (2008) y 'El caballero oscuro: La leyenda renace' (2012) de Christopher Nolan.

La conquista de Hollywood

Julia Roberts en los Globos de Oro de 1990 y Jodie Foster en los Oscar de 1992, ambas vestidas de Armani ABC

Una pasión que traspasaba la pantalla para saltar de lleno a la alfombra roja. Giorgio fue sin duda responsable de revolucionar la alfombra roja de los Oscar en los años 80 cuando en 1988 contrató a Wanda McDaniel, quien para el año siguiente había conseguido que tantas celebridades llevasen ropa del diseñador que el 'Women's Wear Daily' bautizó la edición de 1989 como 'Los Premios Armani'. Sophia Loren, Cate Blanchett, Penélope Cruz, Diane Keaton, Julia Roberts, Jodie Foster, Anne Hathaway o Lady Gaga, son sólo algunas de las celebs que confiaron en él para sus grandes ocasiones. Armani es probablemente el diseñador que más actores ha vestido para recoger sus premios Oscar.

Diane Keaton con su Oscar en 1978 vestida por Giorgio Armani Gtres

En 1978, Diane Keaton vistió de Armani para recoger el premio a la mejor actriz en los Oscar de ese año.

Momentos históricos en la realeza

Charlene de Mónaco y la Reina Letizia vestidas de Armani Gtres

La realeza ha sido otro terreno en el que Armani ha dejado huella. Charlene Wittstock eligió al modisto para su boda con Alberto de Mónaco en 2011; mientras que la Reina Letizia confió en él para uno de los momentos más icónicos de su vida pública: el traje blanco con el que anunció su compromiso con el entonces Príncipe Felipe en 2003.

Moda accesible

El lanzamiento de Emporio Armani voy una revolución en la democratización de la moda de lujo AFP

Giorgio apostaba en 1981 por acercar su moda a un público más joven y con menor poder adquisitivo, lanzando al mercado su línea Emporio Armani, con la que revolucionó la industria y escandalizó a otras marcas del mundo del lujo que en aquel momento lo vieron como una locura para posteriormente sumarse a la idea.

Pasión cromática

Cate Blanchett con Armani en los Premios de la Moda de Londres en 2019 Gtres

El 'greige' de Armani es un tono neutro y sofisticado que combina gris y beige, creado por Giorgio Armani para representar una elegancia atemporal y un estilo discreto y refinado. Este color, considerado por muchos el tono ideal en diseño de interiores y moda, es un símbolo de la estética minimalista y la simplicidad estudiada de la marca, y se usa en colecciones de moda, productos de belleza y artículos de diseño.

Diversificación de negocio

Muy pronto en su carrera, el diseñador comenzó a abrir el campo de actuación mucho más allá de la moda. En 1982 diseñó para su oficina una lámpara de mesa, la Logo Lamp, que unos años después acabó convirtiéndose en la primera pieza de su división de mobiliario, Armani/Casa. En el 2000 llegó una tienda de flores en Milán y un par de años después, una pastelería, Armani/Dolci a la que seguiría su librería, Armani/Libri. Hoy cuenta con varios hoteles y mención aparte merecen sus perfumes, que llegaron al mercado en el año 1982 y se han convertido en referente y éxito de ventas reconocibles en todo el mundo como: Acqua di Gio o Armani Code.

Independencia total

Se dice que varias veces recibió ofertas de inversión de grupos de capital riesgo y otros interesados en unirse al auge inicial del conglomerado del lujo, pero prefirió conservar la casa que él mismo había construido. Cada vez que se le preguntaba por qué nunca había tenido tentaciones de vender su empresa a terceros, respondía: «Porque esta es mi vida».

El grupo Armani, que en 2024 facturó nada menos que 2.300 millones de euros, nunca ha sucumbido a interferencias externas. Cincuenta años después de su fundación, Armani sigue siendo una empresa familiar, gestionada con la ayuda de las sobrinas del diseñador, por amigos cercanos y por decenas de empleados fieles que llevan en la empresa casi toda su vida.