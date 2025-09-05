Suscribete a
Las Noticias de ABC: Rebelión judicial contra García Ortiz en la apertura del Año Judicial
La Aemet pone en aviso a España de cara al fin de semana: llegan lluvias con tormentas

De la conquista de Hollywood a la diversificación de su marca: los hitos que marcaron la historia de Giorgio Armani

Pocos diseñadores han contribuido tanto en la industria para diversificar y hacer de su marca un verdadero objeto de deseo que va mucho más allá de las pasarelas y los desfiles

Adiós al genio que reinventó la elegancia

Giorgio Armani, el 'rey' del traje de hombre

Giorgio Armani
Giorgio Armani AFP
María I. Ortiz

Quién no conocía a Giorgio Armani. Su elegancia impoluta, su maestría sobre la pasarela, precursor de tendencias y sagaz empresario, su apellido figura además de en vestidos de alta costura, en gafas de sol, barras de labios, perfumes, hoteles e incluso bombones. El ... mundo de la moda está de lujo, el que fuera una de las figuras más grandes del diseño fallecía ayer a los 91 años en su residencia de Milán «rodeado de sus seres querido», según anunció la compañía.

Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

