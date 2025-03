Weinstein, trasladado a un hospital por palpitaciones cardiacas tras el veredicto

Harvey Weinstein, el «superproductor» de Hollywood caído en desgracia, fue conducido a un hospital de Nueva York con hipertensión arterial y palpitaciones cardiacas , según aseguró a diversos medios estadounidenses su abogada, Donna Rotunno.

Su traslado al centro médico de Bellevue se produjo pocas horas después de que Weinstein escuchara el veredicto de culpabilidad en su juicio, celebrado en un juzgado federal de Manhattan. El jurado le encontró culpable de dos cargos por agresión sexual en primer grado y violación en tercer grado y no le consideró culpable de los otros tres cargos a los que se enfrentaba. Entre ellos, dos por agresión sexual depredadora y que podrían haber supuesto la cadena perpetua. Ahora, Weinstein se enfrentará a una condena de un máximo de 29 años de cárcel, que será decidida en la fase de sentencia que empezará el próximo 11 de marzo.

Weinstein sintió dolor en el pecho y palpitaciones , según la CNN, cuando era trasladado a Rikers Island, el infame centro penitenciario en una isla entre los distritos de Queens y el Bronx. Su defensa había solicitado que permaneciera en libertad bajo fianza por razones médicas, pero el juez del caso, James Burke, denegó la petición.

El veredicto de culpabilidad de Weinstein es un momento culminante para el movimiento «MeToo», surgido cuando se revelaron decenas de testimonios de víctimas de sus abusos sexuales en dos artículos de «The New York Times» y la revista «The New Yorker» en otoño de 2017. Solo dos acusaciones de mujeres fueron a juicio en Nueva York: Miriam Haley, una ex asistente de producción que aseguró que Weinstein le forzó a practicar sexo oral en su apartamento de Manhattan en 2006, y Jessica Mann, una actriz que denunció al «superproductor» por violarla en una habitación de hotel de Manhattan en 2013.