Venganza contra la familia Tous: vuelve a ser víctima de una campaña de desprestigio La empresa catalana ha interpuesto desde 2009 varias denuncias a joyeros de Córdoba por el supuesto plagio de sus diseños. Ahora se abre un nuevo capítulo de una larga batalla

Tras superar dos años de boicot a la marca por motivos políticos, ahora Tous vuelve a ser víctima de una campaña de desprestigio donde se ponen en entredicho algunas de sus joyas. La noticia saltaba a principios de semana, cuando se conoció que la Audiencia Nacional investiga a la compañía catalana y al laboratorio que certifica sus joyas (Applus Laboratories) tras una denuncia interpuesta en diciembre de 2018 por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería (Consujoya) ante la Guardia Civil de Córdoba. En el escrito, Consujoya acusa a Tous de vender piezas de oro de 18 y 24 quilates, o de plata de primera ley, rellenas de material no metálico. La Fiscalía acusa a la multinacional de delitos de estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción entre particulares.

Al finalizar su primera declaración en la Audiencia Nacional este miércoles -donde Consujoya se ha personado como acusación particular-, la empresa de joyería emitió un comunicado donde recogía las palabras de su presidenta, Alba Tous, hija de Salvador Tous y Rosa Oriol. «Estamos tranquilos porque confiamos en la Justicia con la que colaboramos estrechamente para esclarecer la situación», apuntó. La compañía también recordó algo que nunca ha ocultado, pues informan sobre ello en las garantías de sus joyas y lo explica en un vídeo de su página web: que lleva más de 25 años fabricando algunas de sus piezas con electroforming, una técnica que se aplica para aligerar joyas de grandes volúmenes dotándolas de un núcleo no metálico.

El joyero gallego Pablo Cimadevila explica a ABC que en este caso hay que distinguir entre vender joyas de diseño, que es el caso de Tous, o joyas al peso. Para entenderlo, lo mejor es reducirlo a un ejemplo muy sencillo, el de un sofá de cuero: «Cuando vas a comprarlo y le preguntas al dependiente si es todo de cuero, él te dice que sí. ¿Te está engañando porque el sofá en el interior tiene espuma, hierro y las patas son de madera? No te está engañando, simplemente te está diciendo la característica principal del sofá, que es el cuero. Con Tous pasa lo mismo: si le preguntas a un dependiente si un oso es de oro, te dirá que sí, si le preguntas si es de oro macizo, dudo que diga que sí. Por lo que pesa el oso es evidente que no puede ser oro macizo, y el precio también varía, sería mucho más caro», explica.

Después de aclarar que «no» tiene «nada que ver con Tous», Cimadevila coincide con lo que dice el comunicado de esta semana de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros -donde dan la razón a la empresa catalana-, que explica que el electroforming se utiliza para «conferir estabilidad», que es una técnica «habitual en el sector español e internacional» y que «una joya de plata puede llevar ese relleno no metálico y ser una joya de plata de primera ley».

«Con el electroforming no se abaratan los costes, se utiliza para hacer piezas ligeras y ponibles. Porque un brazalete que pesa 300 gramos es incómodo de llevar», apunta Cimadevila, al tiempo que considera que Consujoya ha encontrado un vacío legal en la Ley de Metales Preciosos de 1985 y un Real Decreto de 1988: «El electroforming se puede utilizar en piezas de grandes volúmenes -para candelabros y cosas de decoración-, pero la legislación no especifica que se pueda usar en piezas de joyería. Pero esas leyes tienen más de 30 años, están anticuadas y no han avanzado respecto a las técnicas que se aplican en joyería ahora».

La misma abogada siempre

A lo largo de esta semana se ha especulado con la idea de que detrás de la investigación de la Audiencia Nacional existieran intereses políticos contra Tous, o que fueran los propios joyeros de Córdoba los que están detrás de estas acusaciones.

Para entender la relación de la empresa catalana con algunos joyeros cordobeses, hay que remontarse a 2009, cuando Tous demandó a varios de ellos por plagio. Los procedimientos se han ido dilucidando a lo largo de estos años y en ellos ha habido varias condenas a joyeros. En 2018 terminaron todos estos pleitos, cuando un tribunal absolvió a los dos que faltaban por ser juzgados al entender que las copias que hacían eran tan malas, que el comprador no podía pensar que realmente estaba comprando un producto Tous.

Por otro lado, el grupo Festina Lotus -tras retirar en 2017 a petición de Tous su colección del día de la madre porque era muy parecida a la de la firma catalana- reclamó a Euipo, el organismo que determina cuándo una patente ha caducado, las patentes que Tous tenía del corazón, el tulipán, el niño y la niña. Esta reclamación se produjo al mismo tiempo en que la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba pedía también el corazón y la margarita. En ambos casos, se retiró a Tous la patente del corazón porque había caducado.

La abogada Magdalena Entrenas es quien ha defendido a lo largo de estos años a los joyeros cordobeses y a la Asociación de Joyeros San Eloy de Córdoba, que hasta 2017 la presidió el joyero jubilado Rafael Valenzuela. Cuando dejó el cargo para irse a Consujoya, lo cogió Milagrosa Gómez. Esta semana, a través de un comunicado, ella y el gremio de joyeros se ha desmarcado de las actuaciones de Consujoya contra Tous.

Precisamente Entrenas y Valenzuela son cofundadores de Consujoya junto con tres personas más. El miércoles, antes de que Entrenas acudiera a la Audiencia Nacional para representar a Consujota, Valenzuela borró su cuenta de Twitter. Este perfil era un hervidero de comentarios contra Tous, donde Valenzuela siempre respaldaba el boicot a la firma catalana.

Los otros tres fundadores de Consujoya son Mª Carmen López Serrano, Elvira Visitación Alfonso Ramos y Pedro Osuna Sánchez, quien es administrador único de de la empresa Time Road, cuya matriz es la sociedad Festina Lotus S.A. ABC, tras ponerse en contacto con la empresa cuyo accionista mayoritario es Miguel Rodríguez Dominguez, recibió la llamada de Osuna, quien quiso aclarar que entró en Consujoya a petición de Entrenas y que él no representa a su empresa dentro de esta sociedad. «La única razón por la que soy administrador único de Time Road es porque soy amigo del dueño y la base social de la empresa está en Córdoba», concluyó Osuna. Carlos Casas, abogado de Festina Lotus, explicó también a este diario que los litigios que el grupo ha tenido con Tous «han sido pocos». «No es que tengamos con ellos una especial litigiosidad, más bien lo contrario», explicó.

Minutos después, este periódico se ponía en contacto con Magdalena Entrenas, quien -tras insistir en que el electroforming «tal y como Tous la hace, es absolutamente ilegal»- aseguró que Consujoya fue creada en mayo de 2018, ocho meses antes de que presentara la denuncia contra Tous y comenzaran las investigaciones. Durante ese tiempo, Entrenas y sus compañeros compraron joyas de Tous para llevarlas a ECOMEP -el laboratorio dirigido por Fernando López Gómez, hijo de Milagrosa Gómez-, donde se emitieron los informes de contraste.

La asociación no aparece en el registro

Pese ha haber sido creada en 2018, Consujoya no se presentó en sociedad hasta la semana pasada. ABC ha podido comprobar que no está dada de alta en ningún registro de asociaciones, ya sea nacional o estatal. «Eso no quiere decir que no exista», explica Entrenas. Y añade: «Nosotros lo que tenemos es el acta de constitución, y con eso nos hemos personado en la Audiencia Nacional». R ubén Sánchez, portavoz de Facua, destacó este jueves en «Todo es mentira» que una asociación no es legal hasta que no se registra y que, además, no puede compartir sede social con un despacho de abogados. La sede social de Consujoya es Sanivo Abogados, el despacho de Magdalena Entrenas.

La abogada prefiere no dar detalles sobre la asociación, ni quiénes están detrás ni cómo han costeado los gastos derivados de la denuncia. «Algunas joyas las hemos pagado de nuestro bolsillo», cuenta. Según ha podido saber ABC, la asociación se creó con un capital de 500 euros.

Es una incógnita saber quién hay detrás de la asociación. Mientras las investigaciones continúan en la Audiciencia Nacional, la familia Tous sufre las consecuencias de este nuevo boicot, que surgió en Córdoba, una ciudad que aman por su pasión joyera y donde celebraron su primera edición de la Escuela Tous.