Últimas noticias sobre el estado de salud de Shaila Dúrcal La cantante ha sido operada y se recupera en casa después del misterioso accidente que le llevó a perder parte del dedo

La cantante llevaba varios días en silencio tras desvelar a través de su cuenta de Instagram que no pasaba por su mejor momento. La semana pasada Shaila Dúrcal sufrió un misterioso accidente en el que perdió parte de un dedo. «Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho», escribía la cantante en su red social, dejando preocupados a todos sus seguidores.

Al poco tiempo sus hermanos hablaban con los medios indicando que estaba bien pese a que ya sería ella quien contase lo sucedido o se manifestase en cuanto pudiera y así ha sido. La hija de Rocío Durcal ha posteado una imagen con un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido de sus seguidores.

«Quiero agradecer a todos los que habéis estado pendientes de mi salud todas vuestras muestras de cariño y mensajes de estos días!!! Recuperando mi sonrisa y alegría gracias a vuestro apoyo!!!», escribía la cantante. En la fotografía, pese a que parece algo cansada y con la mano escayolada, se ve una enorme sonrisa en su cara.

Parece ser que han operado a la cantante del dedo y ya estaría recuperándose en casa. Pese a todo, la cantante ha permanecido alejada de los medios y ha tenido que suspender los conciertos que tenía en agosto, alegando que no ha podido ensayar.