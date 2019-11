El desnudo de Tamara Falcó en la bañera que sorprende a sus seguidores La hija de Isabel Preysler ha revolucionado las redes sociales con una imagen en la que aparece sin ropa

Su paso por el programa «MasterChef Celebrity» ha terminado por despuntar su popularidad y conseguir acercarla al público. Tamara Falcó puede presumir de haberse convertido en una de las «celebrities» de este otoño, que ha demostrado que, más allá de su apariencia distante, es una persona muy cercana y natural que ya se lleva de calle a los que hasta hace poco no la conocían o tenían prejuicios en su contra.

La hija de Isabel Preysler también se ha ido abriendo cada vez más en sus redes sociales, aunque sus publicaciones se caracterizan por un estilo clásico, fiel reflejo de su personalidad, ayer sorprendió a sus más de 300.000 seguidores con una fotografía en la que aparece desnuda en la bañera. «Dándome un baño después de una semana llena de alegría y día de elecciones», escribe en el post.

La imagen, que firma Georgina Millet, ha tiunfado entre sus seguidores: ya suma más de 40.000 «me gusta» y más de 800 comentarios. Sus fans no han tardado en comentar la publicación y llenarla de piropos. «Muy elegante», «Qué foto tan bonita, tienes un perfil muy fino y elegante, guapa! ¡Buen plan... un baño calentito, con espuma, una velita aromática, música suave... y hasta arrugar como una pasa!, «Tamara, qué hermosa personalidad tienes, sigo MasterChef y no por la cocina porque no me gusta, pero si por sus personalidades» o «La sencillez y la elegancia lo dice todo de ti!!! No necesitas nada más», son solo algunos de ellos.

Tamara Falcó siempre ha presumido de su gran naturalidad ante los medios, incluso hablando sobre su vida más personal. Este año concedía una entrevista a la revista «¡Hola!» en la que confesaba estar empezando una relación, en incluso compartía una imagen junto a él en sus redes sociales. Pero finalmente, la hija de la socialité decidió poner fin al noviazgo, que duró tres meses. Al parecer, no hubo ni acaloradas discusiones ni desencuentros, simplemente inseguridad por parte de ella, quien no tenía muy claro su futuro sentimental y prefirió regresar a la soltería.