Tamara Falcó, enamorada: «Dos citas sin beso y un día a misa» La hija de Isabel Preysler confiesa que está de nuevo «ilusionada» y cuenta algunos detalles sobre su nueva relación

ABC Madrid Actualizado: 27/02/2019 14:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tamara Falcó siempre ha sido muy prudente a la hora de hablar sobre su vida privada, pero las «mariposas» que confiesa tener en el estómago le han animado a sincerarse sobre su breve y recién estrenada relación sentimental.

La hija de Isabel Preysler ha concedido una entrevista a la revista «¡HOLA!» en la que ha reconocido estar muy «ilusionada» pero no ha querido desvelar la identidad de su nueva pareja porque aún es muy reciente. «¡Tanto que aún no se lo he contado ni a mi madre!», afirma.

Sí que ha dado algunas pistas sobre el físico y la carrera profesional del hombre en cuestión: «Es guapo, tiene los ojos verdes, es muy deportista...». Sin embargo, explica, lo que más le gusta de él es su profesión: «Se dedica a algo que es para mí totalmente distinto. No se dedica a ganar dinero. Tiene un trabajo pero se dedica a algo que realmente le gusta y lo hace porque cree en el bien social».

En cuanto a su historia de amor, la hermana de Enrique Iglesiasha desvelado lo siguiente: «Lo único que hay que contar es que ha habido dos citas, sin beso, y también hemos ido juntos a misa».

Ambos se conocieron por medio de una amiga de Falcó y, a pesar de ser aún muy reciente, parece que todo va viento en popa. Por otro lado, en cuanto a la posible reacción de su madre cuando se entere de su idilio, tiene las cosas muy claras: «No creo que tenga nada que decir. Confío en que si me ve feliz, se alegrará».