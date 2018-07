Subastan la mansión de los Ruiz-Mateos por 1,2 millones Su yerno Antonio Biondini explica que el patriarca «nunca habría permitido que se vendiera su casa de Somosaguas»

La mansión de la calle Alondra en la madrileña urbanización de Somosaguas, donde durante más de cuarenta años vivió José María Ruiz-Mateos con su mujer Teresa Rivero y sus trece hijos, fue subastada ayer por el banco BNP Paribas por un precio de salida de 1,2 millones de euros. Fue hace un año cuando los seis hijos varones del empresario (Alfonso, Zoilo, José María, Pablo, Javier y Álvaro) pusieron a la venta, sin éxito, la casa de su padre por tres millones de euros.

Ayer, el banco que embargó por impago de su hipoteca la icónica residencia de los Ruiz-Mateos, donde se ubicaban las oficinas de Rumasa, quiso deshacerse de la propiedad dividiéndola en dos lotes. Por un lado, se subastó la casa -que cuenta con 1.700 metros cuadrados, ocho dormitorios y nueve baños-, que salió a la venta por 1,2 millones de euros. El resto de la parcela colindante (de 4.239 metros cuadrados de terreno), salió a la venta por un millón de euros. Aunque se desconoce si la venta de ambos lotes se cerró por el precio de salida o si hubo más pujas, lo cierto es que con esta operación se cierra un capítulo en la historia de los Ruiz-Mateos, que solo se recordará por las fotografías familiares celebrando la Navidad o por sus majestuosas fiestas, donde recibían a grandes autoridades y a lo más granado de la sociedad española.

«José María Ruiz-Mateos -el patriarca de la familia-, nunca habría permitido que se vendiera esa casa». Así de contundente se expresó ayer Antonio Biondini, el marido de Begoña Ruiz-Mateos Rivero, la única que defendió al empresario en vida y que lleva ocho años sin hablarse con sus hermanos varones, a quienes culpa de todas las operaciones fraudulentas de Nueva Rumasa. «Con esta operación mis cuñados han conseguido el objetivo que querían: deshacerse de la casa de su padre. Ahora pueden decir que, una vez subastada la casa, ya no tienen dinero para devolver las cantidades de los pagarés».

Desde Italia, donde se encuentran pasando las vacaciones, Biondini recordó a ABC lo mucho que intentaron él y Begoña ayudar y defender a su suegro. «Fuimos los únicos que estuvimos al lado de José María durante los últimos días de su vida. Salimos muchas veces en su defensa y en la de los acreedores. Ahora estamos completamente separados de la familia y no queremos saber nada de esta panda de ladrones». En todo momento, Biondini exculpa a su suegro: «José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada no se llevó ni un euro nunca. En 2004 quienes gestionaban Nueva Rumasa eran los seis hijos varones de José María, no él. Fueron ellos los artífices de la bancarrota fraudulenta, echando por tierra los 60 años de trabajo y sacrificio de su padre. Con la subasta de la casa lo que quieren es seguir humillando y machacando el nombre de su padre, así le siguen echando la culpa de todo».

Teresa Rivero ha vivido durante este tiempo a caballo entre la casa de la urbanización Vistahermosa, en el puerto de Santa María, y la casa de su hijo Alfonso en la madrileña urbanización de Aravaca. «Le duele mucho haber perdido la casa donde ha visto crecer a sus hijos», comentó ayer una amiga cercana a la viuda de Ruiz-Mateos. Biondini también lo cree, aunque considera que la matriarca «se equivocó cuando defendió a sus hijos antes que a su marido». Biondini recuerda los últimos días de Ruiz-Mateos con impotencia, dice que «José María lloró porque no pudo asimilar todo lo malo que le habían hecho sus hijos». Si algún día se vuelve a llevar son sus cuñados, será porque habrán pedido perdón. «Tendrán que devolver el dinero a todos los demás, sobre todo a los acreedores, que fueron quienes depositaron esas cantidades confiando en el nombre de su padre, porque gracias a su apellido se levantaron 600 millones de euros en un año y medio».