Sálvame Las dos versiones de la polémica ruptura entre Gloria Camila y Kiko Jiménez Tras días de rumores, se confirma que la pareja ha puesto punto y final a su relación

Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez han puesto punto y final a su relación. Tras días de rumores en los que todo apuntaba a que la pareja estaría atravesando una seria crisis, se ha confirmado la ruptura que, además, no ha quedado exenta de polémica. Y es que hay dos versiones muy dispares sobre la misma.

Tercera en discordia

Fue el reportero de «Telecinco» Jose Antonio León quien, en un primer lugar, dio a conocer esta noticia tras hablar con el entorno de la familia de ella. Según sus palabras, la pareja cumplía el pasado 24 de junio su cuarto aniversario, pero unos días después Kiko viajó a Barcelona con Sofía Suescun por cuestiones de trabajo y, cuando volvió le pidió un tiempo a la que fuera su novia.

Finalmente, el extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» habría citado a la hija de José Ortega Cano, y acudió acompañado de un amigo en común para poner fin a la relación: «Le dijo que no podía más, que no estaba enamorado y que estaba agobiado por sus celos». La hija de la desaparecida Rocío Jurado habría intentado tomarse la noticia lo mejor posible pero, tal y como sostiene el reportero, sufrió un pequeño ataque de ansiedad. Al parecer quedó muy impactada y no comprendía la repentina relación de amistad de su ya expareja con Sofía Suescun (con quien ambos estaban enfrentados desde hacía tiempo).

Kiko y Sofía en una instantánea que el televisivo compartía esta semana - Instagram

«Me dicen que Sofía Suescun y Kiko llevarían teniendo algo más que una amistad desde hace un mes», afirmaba el reportero, que fue más allá y sorprendió con la siguiente afirmación: «Personal de 'Telecinco' les pillan muy acaramelados en el camerino de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ durante una de las grabaciones».

Dos infidelidades

Kiko Hernández, colaborador de «Sálvame», se encargó de contactar con la familia de él y aprovechó para contradecir las afirmaciones de León: «Dice que las discusiones eran diarias y que ya era insostenible estar juntos. Con Sofía no tiene nada que ver. Tienen una bonita amistad y es Gloria Camila quien tiene un tonteo con alguien de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’».

Hoy, finalmente, Kiko ha roto su silencio y, además de confirmar la ruptura, ha contado su versión de los hechos en el programa en el que colabora. «Después de llevar dos meses viviendo separados, una vez decido apartarla de mi vida hace cosa de un mes y quiero que las cosas vuelvan a su cauce, entonces me siento con gente del entorno de Gloria y me cuentan cantidad de infidelidades de ella», relata, acusándola de infiel. Dos nombres suenan con fuerza, el de Albert Barranco y el de Manu Lombardo (novio desde hace cuatro años de Susana Megan).

Pero el extronista ha aprovechado para acusar a su ex de haber iniciado los rumores sobre su supuesta aventura con Sofía, pero también para cargar contra su familia. Así, ha hecho público el mensaje que Rocío Flores, sobrina de Gloria Camila, le envió después de que estallara todo: «Este mensaje ni lo vas a leer ni lo vas a responder. Tienes muy poca vergüenza diciendo lo que has hecho después de la acogida que has tenido en nuestra familia. Se te debería caer la cara de vergüenza. Te hacía por una persona con dos dedos de frente y con neuronas, sobre todo. Un aprovechado más en la familia».