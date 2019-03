Sálvame El extraño motivo por el que Belén Esteban no ha ido a ver a Jorge Javier Vázquez al hospital Una decisión que ha levantado una oleada de críticas y rumores

ABC Madrid Actualizado: 22/03/2019 17:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jorge Javier Vázquez ha pasado una de las semanas más críticas de su vida. Tras sufrir un derrame cerebral, el presentador fue operado de urgencia el pasado fin de semana y esta misma mañana ha recibido el alta hospitalaria. Durante estos días muchos han sido los famosos, familia y amigos que se han acercado hasta la clínica para visitar al televisivo, sin embargo ha habido una ausencia que ha sorprendido notablemente a todos. Belén Esteban ha sido una de las pocas personas pertenecientes a su círculo más íntimo que no ha acudido al hospital a mostrar su apoyo al presentador. Una decisión que ha levantado una oleada de críticas y rumores.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban - Gtres

La televisiva ha respondido de forma tajante: «Hace muchos años que conozco a Jorge, casi 20 años, y estos días he pensado mucho en la relación de Jorge y mía. Voy a ir a visitarle, pero no al hospital, sino en su casa ya tranquilamente, porque ahora con tantas visitas prefiero ir a su casa», aseguraba. «Nos hemos escrito por Whatsapp y me quedo con dos mensajes que me puso, que me dijo algo que nunca me había dicho. Quiero explicarle lo mucho que yo he sentido por él durante mucho tiempo y quiero decirle la satisfacción que tengo yo ahora», concluía.