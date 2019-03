Sálvame La estudiada estrategia de Albert Rivera para oficializar su relación con Malú Está mucho en juego el próximo 28 de abril y los consejeros del político no pueden asegurar si su relación le perjudicaría o le impulsaría durante la campaña

Desde que saltase a la luz la noticia de una supuesta relación sentimental entre Malú y Albert Rivera, no se ha vuelto a ver a la artista. Paparazzis y reporteros hacen guardia las 24 horas del día en su puerta para ser los primeros en lograr alguna declaración o, en el peor de los casos, al menos una foto de la protagonista del momento.

Con la excusa de una convalecencia tras la reciente operación de rodilla, la artista no sale de casa. No tiene la misma «suerte» el líder de Ciudadanos, quien no puede abandonar su agenda política tras los rumores sobre su estado sentimental. «Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía», respondía enfadado ante las preguntas sobre su supuesta relación con la cantante. Aunque reconocía que es entendible que «cuando uno es una persona pública tiene que aguantar ciertas cosas», sin embargo se empeñaba en asegurar que «todas mis energías tienen que estar ahí concentradas y es lo que estoy haciendo. No voy a perder ni un segundo en ver qué es lo que dicen que dicen de mí».

Esta relación ha sido la comidilla no solo entre los medios del corazón, sino también en el ámbito político, tal y como aseguraba María Patiño en «Sálvame» el viernes por la tarde. Ese mismo fin de semana, la colaboradora informaba de que el político había decidido que su primera aparición pública fuese después de las elecciones, debido a que no sabe a ciencia cierta cómo afectará esta noticia a su campaña. Está mucho en juego el próximo 28 de abril y el consejo de Alber Rivera no puede asegurar si su relación le perjudicaría o le impulsaría durante la campaña.

También la colaboradora desveló que el político le está preparando un regalo muy especial: «Una guitarra de Paco de Lucía valorada en 9.300 euros». Una información que ha obtenido tras la llamada al programa de un lutier de Sevilla se ha puesto en contacto para confirmar esta información. «Este regalo con un gran valor sentimental estaría en proceso de reparación», explicaba.

Ayer por la tarde, el tema de Malú y Rivera volvió a salir a la palestra en el programa del corazón por excelencia, donde sus colaboradores se limitaron a comentar. Así Kiko Hernández aseguró que «la exclusiva interesó a muy poca gente. Me parece absurdo seguir manteniendo esto oculto. Alimentar unos rumores es absurdo, lo mejor es la claridad», a lo que su compañera Terelu Campos añadía: «aunque lo admitan o desmientan no vamos a dejar de hablar de ellos. Yo no conozco a Albert Rivera cómo se pronuncia en su vida personal pero Malú jamás ha hablado de su vida privada y esa ha sido su tónica desde que empezó su fama como artista».