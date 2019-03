ABC Madrid Actualizado: 20/03/2019 14:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carmen Borrego sigue con su proceso de cambio de imagen radical y ha sorprendido, y mucho, con su nueva imagen, en colaboración con «Sálvame». El programa de Telecinco puso a su disposición un equipo de especialistas en salud y estética, entre los que se encuentra Manuel Zamorano, autor de la nueva imagen de la colaboradora.

«Sálvame» dedicó durante varias semanas una sección semanal dedicada al sobrepeso de su colaboradora, «Desafío Borrego», donde la televisiva relataba la dura experiencia de perder peso. A esto se le sumó una complicada operación estética para deshacerse de uno de sus grandes complejos –la papada–. Dos semanas después de su intervención de cirugía estética, un lifting de cuello y un retoque de cejas y párpados, la hija menor de María Teresa Campos mostró su metaformosis en «Las Campos: cambio radical», especial del docushow conducido por Carlota Corredera.

Sin embargo esta operación y el hecho de haber perdido tanto peso en tan poco tiempo ha producido que la colaboradora haya tenido que volver a pasar por quirófano para recolocar el músculo del cuello. Tal y como adelanta la revista «Lecturas», Borrego tuvo que corregir el descuelgue del músculo: «Mi médico me ha recomendado subirme el músculo de la papada, porque con la pérdida de peso tan rápida que tuve se me ha descolgado», ha confesado a la revista. «Yo misma me di cuenta de que no estaba bien. Me lo noté», confiesa.

A pesar de que le da «mucho miedo la anestesia», la colaboradora se ha sometido a esta nueva operación más tranquila: «Como es lógico tengo reparos a volver a entrar. No es lo mismo que lo hagas por gusto que por necesidad, que no te queda otra. Pero sé que me pongo en las mejores manos», explica.