Hace poco más de una semana saltó la noticia de que Jesús Janeiro Bazán volverá a vestirse de luces. Será el próximo 24 de marzo en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. Un evento por el que, según asegura la revista «¡Hola!», el torero cobrará 52.000 euros. La confirmada reaparición devuelve su nombre a la primera plana de la actualidad más allá de la exposición mediática de su propia familia.

El pasado mes de agosto, el regreso de Jesulín, de 45 años, fue toda una sorpresa, ya que nadie lo esperaba. Aunque nunca había dejado de torear festivales, se vistió por última vez de luces hace más de seis años: el 7 de abril de 2012, Sábado Santo, en Priego de Córdoba.

Muchos años han pasado ya desde que el torero, de apenas 18 años, empezaba a abrirse paso entre los primeros espadas del escalafón pero aún no había entrado en la categoría de lo que se puede entender como famoso. El torero se marchó de la profesión después de fracasar en la Feria de Abril de Sevilla de 1999. Pero hay un acontecimiento desgraciado que puso un punto y final. Fue ese gravísimo accidente de tráfico de 2001 que marcó una bisagra personal y, de alguna forma, el final de la gran exposición mediática en la que fue relevado por las andanzas de su propia parentela.

Mañana el distro ofrecerá una rueda de prensa en la que no solo hablará de su vuelta a los ruedos. Según aseguran desde «Sálvame», Jesulín dedicará unos minutos a hablar sobre un tema bastante incómodo para él pero que a día de hoy está en boca de todos. «Se va a armar de valor y va a pronunciar unas palabras que van a cambiar el rumbo de su vida para siempre», desvelaban desde el programa.

No se sabe si se pronunciará sobre los rumores de una ruptura definitiva de su mujer María José Campanario. «Ha habido un desgaste en la relación desde hace bastante tiepo y no se les ve juntos desde hace mucho», explicaba hace poco menos de un mes José Antonio León, uno de los reporteros más conocidos del programa. «Nos ha llegado la información de que hay una crisis bastante fuerte donde a Jesús se le está arrinconando y que, quizá, Jesús no toma ciertas decisiones para no cometer el mismo error que ya tuvo en el pasado», y Kiko Hernández añadía: «Esta separación es la definitiva».

Otra de las cuestiones que Jesulín podría ahondar mañana durante la rueda de prensa, sería su comentadísima ruptura hace veinte años de Belén Esteban. A raíz de la entrevista que concedió el diestro en el año 2000 –unos días después de romper con la colaboradora– al periodista Diego Arrabal y que la semana pasada vio la luz por primera vez. En ella, el torero cuenta que fue ella la que decidió marcharse de Ambiciones por su propia cuenta. «Yo no la he echado, pero yo ya no quiero que vuelva», dice, aunque el plato fuerte de la entrevista estaba por llegar. Poco después, Jesulín juega con un tema imperdonable. «Bueno, pues un día me tiró...», se puede oír.

Una frase con la que Belén Esteban no daba crédito. «¿Cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza ¡Qué suerte tienes! No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad, tenlos y habla», decía muy contundente, asegurando que ella fue «echada» de Ambiciones.