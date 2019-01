Sálvame «La separación definitiva» de Jesulín de Ubrique y María José Campanario Parece que uno de los matrimonios más estables del panorama nacional está a punto de romperse

ABC

Madrid Actualizado: 30/01/2019 09:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parecían uno de los matrimonios más estables del panorama nacional. Tanto es así que el pasado verano, Jesulín de Ubrique confesaba que su familia era su prioridad y que le gustaría renovar los votos matrimoniales con su mujer María José Campanario pero no celebrar una segunda boda.

- Gtres

Sin embargo parece que estos cimientos tan sólidos se están tambaleando. Así lo han asegurado esta tarde en «Sálvame», desde donde informaron de una fuerte crisis entre la pareja. «Ha habido un desgaste en la relación desde hace bastante tiepo y no se les ve juntos desde hace mucho», explicaba José Antonio León, uno de los reporteros más conocidos del programa del corazón por excelencia. «Nos ha llegado la información de que hay una crisis bastante fuerte donde a Jesús se le está arrinconando y que, quizá, Jesús no toma ciertas decisiones para no cometer el mismo error que ya tuvo en el pasado», y Kiko Hernández añadía: «Esta separación es la definitiva».

Los secretos de Ambiciones

Estos rumores de crisis se alimentan con la inminente publicación de un libro sobre la familia Janeiro en el que Pepa Caballero, exmano derecha del clan durante diez años, ha materializado su venganza contra la familia en forma de libro. En él se revelan los secretos mejor guardados de Ambiciones y los motivos no afectivos que les han llevado a estar unidos durante años. Un regalo envenenando en medio de una supuesta crisis entre el veterano torero y la odontóloga, aún apartada del foco mediático mientras intenta vencer la fibromialgia. Y es que a pesar de que la pareja atravesó duros momentos hace unos meses, parecía que la relación había salido más reforzada.