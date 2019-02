Sábado Deluxe La amenaza de Belén Esteban a Jesulín y toda la familia Janeiro Todo comenzó con una grabación del paparazzi Diego Arrabal en la que el torero cuenta que fue ella la que decidió marcharse de Ambiciones por su propia cuenta

La separación de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique ha vuelto a ser noticia 20 años después. Una grabación del paparazzi Diego Arrabal en la que el torero cuenta que fue ella la que decidió marcharse de Ambiciones por su propia cuenta. «Yo no la he echado, pero yo ya no quiero que vuelva», dice, aunque el plato fuerte de la entrevista estaba por llegar. Poco después, Jesulín juega con un tema imperdonable. «Bueno, pues un día me tiró...», ha puesto contra las cuerdas a la de Paracuellos.

Muy nerviosa, Belén dejaba claro esta pasada semana en «Sálvame» que si existían pruebas de esa conversación entre el torero y Arrabal que las sacasen. «¿Cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza ¡Qué suerte tienes! No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad, tenlos y habla», decía muy contundente.

Este fin de semana, la colaboradora ha vuelto a arremeter contra su ex y su familia en «Sábado Deluxe» con motivo de unas polémicas declaraciones de la tía de Jesulín, Laly Bazán, en las que critica la actuación de la ganadora de «Gran Hermano VIP»: «Que nos deje en paz». Una frase que ha sentado como un jarro de agua fría a Belén Esteban, y quien ha dicho que iba a hablar «por última vez para que se acabe este tema».

«Esto se está yendo de madre. Y no lo pienso permitir porque yo también tengo familia, como todo el mundo. Mi historia la sabemos él y yo... ¿Que tiré cuchillos? Eso es alucinante, que parezco esa gente del circo», ha comenzado la «princesa del pueblo». Tras esto, la colaboradora ha amenazado con demandar a la familia Janeiro si continúan diciendo injurias contra ella: «Al próximo que diga algo sobre esto, tiro para adelante, que tengo un buen bufete de abogados», ha zanjado. «A esta pobre señora no la demando porque es una pobrecita y no tiene nada», ha asegurado en relación a la tía del diestro. Sin embargo ha dejado claro que: «A la próxima persona que vuelva a insinuar que he hecho algo así, la demando».