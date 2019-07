Rechazo entre los vecinos ante la llegada de Isabel Pantoja a Madrid La tonadillera se trasladará a una de las zonas más exclusivas de Madrid: la urbanización «Ciudalcampo», en San Sebastian de los Reyes

Gracias a su paso por «Supervivientes», Isabel Pantoja se ha embolsado alrededor de 800.000 euros, que habrían ido destinados a saldar sus deudas con Hacienda, pues actualmente la tonadillera tiene hipotecados varios inmuebles, entre ellos, su finca de Cantora.

A sus casi 63 años, la artista se ha coronado como la ganadora moral del concurso, convirtiéndose en el fichaje estrella de Mediaset para esta próxima temporada. Ahora, la sevillana podría estar a punto de comenzar una nueva vida en la capital gracias a sus proyectos profesionales. Concretamente a una de las zonas más exclusivas de Madrid: la urbanización «Ciudalcampo», en San Sebastian de los Reyes, muy cerca de los estudios de «Telecinco», tal y como reveló Kiko Hernández esta semana en «Sálvame». «La operación está muy avanzada y la ha estado llevando a cabo a través de su hermano Agustín Pantoja», confirmó el colaborador.

Urbanización «Ciudalcampo» - Telecinco

La propiedad elegida tendría un alquiler de 4.000 euros mensuales con derecho a compra siempre que Pantoja deseara instalarse de manera permanente. Además, esta lujosa vivienda cuenta con más de 800 metros cuadrados habitables, en el interior de una parcela de más de 2.500 metros cuadrados.

Esta mañana, una reportera de «Socialité» se ha trasladado hasta la zona para preguntar a los vecinos su opinión ante la inminente llegada de Isabel Pantoja y parece que no ha sentado demasiado bien: «Que se quede donde está, no me parecería nada bien. Preferimos estar tranquilos», «Hay muchas zonas de Madrid donde puede ir a vivir que no sea aquí», «Habrá mucho agobio de prensa y no me gustaría. Ahora estamos muy tranquilos y que invadan tu intimidad no le gusta a nadie, ni a Pantoja ni a nosotros», son algunos de los comentarios que ha podido recoger el programa del corazón.