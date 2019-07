Isabel Pantoja tensa aún más la cuerda con su hija La lista de cumpleaños de la tonadillera puede generar varias discusiones y un ambiente tenso en la fiesta

El 2 de agosto Isabel Pantoja da la bienvenida a sus 63 años y, como cada celebración de cumpleaños de la tonadillera, la fiesta está asegurada en Cantora. A su vuelta de «Supervivientes», Isabel está deseando disfrutar de una gran fiesta junto a su familia y amigos, aunque sus planes de celebración podrían verse truncados por la tensión que puede presenciar la fiesta debido a la lista de invitados.

El primer ausente confirmado era Kiko Rivera, que iba a faltar al cumpleaños de su madre debido a un compromiso profesional. Esta noticia podría haber sido bien acogida por Chabelita, la otra hija de la tonadillera, que tiene una relación bastante complicada con su hermano desde hace meses. Sin embargo, su madre ha querido convertir su fiesta en una evento de reconciliación para lograr que sus hijos vuelvan a ser «uña y carne» por lo que la fecha del cumpleaños cambiará de día y así ambos tendrán la posibilidad de asistir y arreglar sus problemas. La fiesta podrá ser la oportunidad para Chabelita de pedir perdón a Kiko e Irene Rosales por las declaraciones que hizo en una entrevista sobre la adición a las drogas de su hermano, o la oportunidad de Kiko de pedir perdón a su hermana por excluirla del cumpleaños de su mujer.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja y Chabelita

Sin embargo, Chabelita no es la única invitada con la que Kiko tendrá que solucionar su relación, sino que está la posibilidad de que Aneth esté en la lista de invitados por parte de Isabel. La cantante sigue manteniendo relación con la influencer peruana, algo que al DJ no le convence y tensa aún más la relación con su madre, pues Kiko ha vetado a la exsuperviviente la entrada a Cantora debido a la noche de sexo que uno de los salones de la casa presenció con dos amigas e invitadas de Aneth, según declaró en una de las galas del concurso. Para Kiko fue una «falta de respeto» y una «profanación de su hogar», por lo que no quiere ver a la peruana en la fiesta y mucho menos en su casa. Francisco es heredero de parte de la finca y por lo tanto, y según su madre, puede decidir a quién permitir o no la entrada: «En mi casa ya no entras más».

Debido a la situación incómoda que se puede generar entre ambos, Isabel ha decidido sacar de la lista de invitados a Aneth, quien a parte de ser amiga de la tonadillera también comparte una buena relación con Chabelita, la cual le defendió en varias ocasiones en el plató de «Supervivientes», acto que no le gustó nada a Kiko como dejó claro en el programa: «Lo primero que quiero decirte es que estoy muy feliz de que estés aquí porque así mi madre se ha quitado de encima lo peor de la isla. Creo que el enemigo lo tiene en casa y ese eres tú. Lo segundo, eres una falsa. Tercero, espero que mi madre recapacite, porque, cuanto más lejos estés de mi familia, muchísimo mejor. Quédate con mi hermana, que sois iguales las dos».

Kiko Rivera y Aneth

Los ataques entre Kiko y Aneth no cesaron, y el posicionamiento de Chabelita a favor de la peruana generó aún más tensión entre los hermanos. Por otro lado, Isa Pantoja no solo tiene pendiente la charla de reconciliación con su hermano, sino que también tendrá que soportar el dilema de la presencia de Omar Montes en la fiesta, en la que la hija de Isabel irá acompañada de Asraf, su actual novio y el cual no quiere ver a Omar «en ningún sitio».

Omar, ganador de «Supervivientes 2019», ha sido uno de los grandes apoyos de Isabel en la isla. Su fuerte vínculo ha logrado una relación de amistad inseparable con la tonadillera, algo que a Chabelita no le hace mucha gracia. Isa Pantoja ha dejado claro que no puede vetar la decisión de su madre sobre Omar, pero aún así no quiere saber nada de su exnovio. Sin embargo, el ganador de «Supervivientes» confesó en plató que le gustaría volver a estar con Chabelita, algo que demostró pidiéndole una cita en directo.

El acto de Omar no ha sentado nada bien a Asraf, quien prefiere no encontrase con el exnovio de su pareja: «Es por una cuestión de lógica, es incómodo que dos personas que no se llevan bien estén en el mismo sitio». Además, Chabelita también ha querido aclarar que con el cantante «como persona bien, como amigo también, pero no como novio».

Otra de las bajas de la lista de invitados será Mónica Hoyos, concursante de la isla con la que Isabel Pantoja ha cerrado relación ya que a la vuelta del concurso conoció todas las declaraciones que había hecho en su contra. Así, la tonadillera ha dejado claro que no quiere saber nada «de esa señora».

Está claro que la tensión en el 63 cumpleaños de Isabel podrá poner en la cuerda floja la celebración y la felicidad del gran día de la tonadillera, quien se tendrá que enfrentar a momentos complicados de tensión y posibles discusiones entre sus invitados.