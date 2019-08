Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada lleva años alejada del foco mediático. Tras ganar «Supervivientes» y participar en «Mujeres y Hombres y Viceversa» como asesora del amor, la exactriz porno decidió desvincularse de su faceta televisiva y «recluirse» en su hogar junto a su hija, fruto de su relación con el periodista.

Desde entonces, y casi sin hacer ruido, la que se diera a conocer como Lucía Lapiedra ha llevado una vida de lo más privada de la que poco se ha sabido. Pipi Estrada confesó que su ex había hecho un cursillo para maquillar cadáveres y que ahora se dedica precisamente a eso, una profesión conocida como tanatopraxia. Además, disfruta de su nueva pareja, un hombre anónimo y desvinculado del mundo de la televisión.

Sin embargo, hace unas semanas, Miriam volvía a acaparar todas las miradas tras anunciar a través de sus redes sociales -Pipi le dio difusión también a través de las suyas- que se iba a someter a una gran cirugía estética para adelgazar los cerca de 10 kilos que había engordado y así sentirse mejor. En aquel momento, la «burbuja» de privacidad en la que se había resguardado explotaba y la exactriz volvía a convertirse el centro de todas las miradas. Una noticia que generó gran revuelo, debido a las impactantes imágenes del postoperatorio.

