El presidente de Afganistán anuncia un alto el fuego de tres meses

El presidente de Afganistán, Ashraf Gani, anunció este domingo un alto el fuego de tres meses con los talibanes a partir de mañana, lunes, a condición de que los insurgentes hagan lo mismo, en la que sería la segunda tregua en 17 años de conflicto.

«Anunciamos un alto el fuego que tendrá efecto desde mañana, lunes, el Día de Arafa (segundo día de peregrinación a La Meca), hasta el día del nacimiento del profeta, siempre y cuando los talibanes hagan lo mismo», dijo el mandatario en un discurso conmemorativo del 99 aniversario de la independencia de Afganistán.

....we announce a ceasefire that would take effect from tomorrow, Monday, the day of Arafa, till the day of the birth of the prophet (PBUH) i.e., Milad-un-Nabi, provided that the Taliban reciprocate.