Polémica por la «barriga de 15 meses» de Laura Escanes La «influencer» responde con humor a las palabras de sus «haters» en Instagram

Pocos fueron los que apostaron en un primer momento por la relación de Laura Escanes y Risto Mejide, pero lo cierto es que la pareja ha hecho siempre oídos sordos y, a día de hoy, ya han formado su propia familia. El pasado mes de octubre dieron la bienvenida a su primera hija en común Roma, con la que la «influencer» se estrenaba como madre. El periodista tiene otro hijo, Julio, fruto de una relación anterior.

Ambos, pero sobre todo Escanes, han utilizado sus redes sociales para documentar su historia de amor hasta la fecha, incluyendo la llegada de su bebé al mundo, aunque han decidido no mostrar su rostro para proteger al máximo su intimidad. No obstante, la joven no ha dejado de utilizar este espacio virtual para compartir sus reflexiones, reivindicaciones o inquietudes sobre la maternidad.

Tras su embarazo, la Escanes ha recibido todo tipo de comentarios sobre cómo está criando a su hija, cómo se viste o qué le da de comer, pero también ha tenido que soportar cientos de comentarios negativos sobre su físico. El último de ellos ha hecho que la «influencer» responda con humor y con la mejor de sus sonrisas a un «hater» que, asegura, parece estar embarazada en una de sus últimas fotografías.

Tras hacer público el comentario de dicho usuario, Escanes ha publicado un vídeo con el mismo «look» desde diferentes perspectivas para, finalmente ponerse de perfil. «Y aquí está mi barriga de 15 meses», decía en el vídeo. La joven suele contestar siempre con humor e ironía a este tipo de comentarios, pero no es la primera vez que hace hincapié en la necesidad de dejar de juzgar el físico de otras mujeres para intentar dañar su autoestima. No es la primera vez que comparte los mensajes hirientes que recibe a diario por parte de usuarios anónimos, con el fin de visibilizar el lado oscuro de las redes.

« Soy madre y me pongo vestidos cortos. Me hago fotos en bikini. Juego a 'Animal crossing'. Me opero el pecho. Me voy con mis amigas de cena. Tengo tiempo para leer. Me voy con mi pareja un fin de semana. Voy al cine. Voy de compras. Me maquillo. Escribo. Contesto a mis 'haters'. Hago 'stories' desde el sofá. Hago vídeos tontos. Me río...Vivo», escribió hace unos meses, tras ser acusada también en redes sociales de dedicarse demasiado tiempo a sí misma o de vestir «de forma indebida». Una reflexión que se hizo viral en instagram y de la que se hicieron eco numerosas «influencers».