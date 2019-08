Plácido Domingo, acusado de acoso sexual, según Associated Press

Plácido Domingo (78 años), una de las figuras más importantes de la historia de la ópera, ha sido acusado de acoso sexual por la agencia Associated Press, que se hace eco del testimonio de nueve mujeres anónimas entre las que se encontrarían ocho cantantes y una bailarina. Solamente una de ellas, la mezzo-soprano Patricia Wulf, que cantó con Domingo en la Ópera de Washington, ha decidido dar a conocer su nombre.

Según la información recogida por dicho medio, que ha visto la luz esta pasada madrugada, el reconocido tenor habría presionado a mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con él y, en el caso de que no quisieran, este habría llegado a penalizarlas profesionalmente. «Un almuerzo de negocios no es extraño», sostiene una de las cantantes, siempre en palabras de la agencia citada. «Alguien que intenta sostener tu mano durante un almuerzo de negocios es extraño, o poner su mano sobre tu rodilla es un poco extraño. Siempre te estaba tocando de alguna manera y siempre te besaba». Una de ellas mantiene que le metió la mano por debajo de la falda y otras tres, por su parte, que las besó a la fuerza (en un camerino, en un hotel y en una comida de negocios).

Associated Press sostiene también que otras doce mujeres sin identificar han ofrecido sus testimonios, y tres docenas más, entre las que se encontrarían desde músicos hasta tramoyistas, cuentan que habrían sido testigos de estos comportamientos sexuales inadecuados por parte del artista.

Many in the opera world tell @AP that legendary singer Placido Domingo sexually pursued young women with impunity. His response below. Read more: https://t.co/Td70e60d5Hpic.twitter.com/3faMY4wLK3