El pelazo que John Travolta lucía en «Grease» ya es historia El actor encontró en el cantante Pitbull un aliado para mostrar su cabeza rapada

ABC Madrid Actualizado: 24/05/2019 17:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El tupé con el que John Travolta triunfó en «Grease» ya ha pasado a la historia. El intérprete, que tenía acostumbrado a su público a lucir un pelazo de infarto, al fin ha asumido que ya no tiene el mismo cabello que en su juventud.

El actor se hizo injertos y usó pelucas durante varios años, pues era incapaz de aceptar que ya no tenía el mismo pelo de antes. Sin embargo, este año para sorpresa de muchos apareció con la cabeza totalmente rapada. Travolta aseguró en el programa de «Jimmy Kimmel» que decidió dar ese paso gracias al cantante Pitbull y a su familia. «Tú pelo era bastante famoso. Cuando publicaste tu foto con el nuevo look la gente se volvió loca... fuiste viral. ¿esperabas eso?», le dijo Lena Waithe, presentadora invitada al programa, a lo que la estrella de Hollywood contestó: «No solo es un corte de pelo».

John Travolta - Gtres

Sobre si su cambio le había producido un «shock», Travolta explicó que no. El origen de su calva vino en «Desde París con amor». En esa película el actor lucía el cabello rasurado que ahora porta sin complejos, desde entonces el intérprete cuenta que la gente se acostumbró a su cambio. Además dijo que hacerse amigo de Pitbull fue otro de los aspectos que le que le alentaron a hacerlo: «me hice amigo de Pitbull. Todos los que hacemos esto debemos mantenernos unidos, y tanto él como mi familia me apoyaron». En intérprete, que ha tardado un tiempo en dar este paso que, ha sido alabado por muchos de sus seguidores.