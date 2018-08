John Travolta y Olivia Newton John vuelven a bailar juntos «You're the One That I Want» 40 años después

Actualizado 16/08/2018 a las 22:07

El fenómeno de «Grease» pervive, aunque ya hayan pasado 40 años desde que cosechara malas críticas y que contra todo pronóstico, se volviera en todo un éxito. Y lo cierto es que todavía sigue siendo irresisteble no ver este musical estrenado el día de San Valentín de 1972 cada vez que se emite en la televisión. Para todos estos fans, que a pesar de los años siguen siendo fieles al film, han podido ver de nuevos juntos a Sandy Olsson y Danny Zuko. Olivia Newton-John y John Travolta se han reencontrado en cuarenta aniversario de «Grease» en la Academia de cine de Hollywood.

«Cuando compartes un éxito tan meteórico como este, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece», sostuvo Travolta sobre la relación de amistad que ha mantenido durante todo este tiempo con su compañera, según recoge «Las Provincias». «John siempre ha estado ahí para echar una mano», confirma Newton-John.

Los protagonistas aprovecharon su paso por la alfombra roja para sorprender con el icónico baile «You're the One That I Want» que interpretaron cuando ella tenía 28 años y él 23. A este evento, que tuvo lugar el pasado miércoles en el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, asistieron también el director de la cinta Randal Kleiser y sus compañeros de reparto Didi Conn (Frenchy) y Barry Pearl.

«Grease», traducido en España como «Brillantina», fue el musical más taquillero de la historia del cine hasta que la reciente versión en imagen real de «La bella y la bestia».