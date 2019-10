El nuevo libro de autoayuda de Michelle Obama Un libro con el que complementa las memorias que escribió casi dos años después de salir de la Casa Blanca

Un año después de que Michelle Obama publicase sus memorias, en las que dejó claro que la millonada que ha cobrado por escribirlas no le ha forzado a revelar intimidades, la ex primera dama de EE.UU. se pone otra vez en mano de las editoriales para sacar una nueva publicación que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre: «Becoming: A guide journal for discovering your voice». Un libro con el que complementa las memorias que escribió casi dos años después de salir de la Casa Blanca.

Según el comunicado emitido por la editorial, la publicación incluye 150 preguntas y citas inspiradoras, planteadas para ayudar a los lectores a reflexionar sobre su historia personal y familiar. «Espero que utilice este diario para escribir sus experiencias, pensamientos y sentimientos, con todas sus imperfecciones y sin juzgarse ... No tenemos que recordarlo todo. Pero todo lo que recordamos tiene valor», escribe la mujer de Barcak Obama en su introducción. Además, en «Amazon» aparece publicada una de sus páginas en la que se puede leer: «Tu historia es la parte más poderosa de quién eres: las luchas, los fracasos, el éxito y todo lo demás. Recuerda siempre mantenerte abierto a nuevas experiencias y dejar nunca que los que dudan se interpongan en el camino».

Un libro que se complementa con las memorias de la ex primera dama, «Becoming» («Mi historia»), dividido en tres partes. La primera, sobre su vida antes de conocer al primer presidente negro de EE.UU, su infancia y juventud en un gueto de Chicago, lo que le permite hablar de los problemas de clase y raza en EE.UU., los desafíos en educación e igualdad de oportunidades. La segunda, sobre su romance con Barack Obama y la formación de su familia. Solo la tercera se dedica a la vida pública de ambos desde que su marido pasó de ser un activista social en Chicago, a senador y a sorprendente presidente de EE.UU.