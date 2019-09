La desorbitada tarifa de Michelle Obama por hablar de su libro La mujer de Barack Obama visita diferentes ciudades de Estados Unidos para hablar del contenido de su obra

ABC Madrid Actualizado: 16/09/2019 00:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los Obama hacen una oferta de 13 millones por una mansión en Martha’s Vineyard

Michelle Obama está muy volcada en su gira «Becoming: An Intimate Conversation With Michelle Obama», una iniciativa en la que la ex primera dama viaja por diferentes ciudades de Estados Unidos para hablar del contenido de su libro. En estos eventos, Michelle mantiene una conversación con una serie de moderadores sobre las historias extraordinarios que narra en su obra.

Sin embargo, esta gira también le ha traído algún que otro quebradero de cabeza, pues la mujer de Barack Obama ha recibido un sinfín de críticas al conocerse las grandes cantidades de dinero que cobra por estos eventos.

El próximo 3 de noviembre, Michelle Obama acudirá a Newark, donde sus seguidores han gastado mucho dinero para escucharla hablar de su libro. Los asientos más económicas para presenciar la conversación moderada cuestan 144 dólares (129 euros), otros sitios con mayor calidad cuestan 2.500 dólares (2.240 euros) y el «ticket» más caro tiene un valor de 4.200 dólares (3.764 euros), unos precios que muchos consideran desorbitados.