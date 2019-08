Miley Cyrus El motivo de la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth que ha sorprendido a todo el mundo La cantante y el actor han decidio poner fin a su historia de amor tras ocho meses de matrimono

Se acabó el amor para una de las parejas más famosas del panorama internacional. Miley Cyrus (26 años) y Liam Hemsworth (29) han anunciado este fin de semana su separación tras nueve años de amor y tan solo ocho meses después de contraer matrimonio.

La cantante ha manifestado en un comunicado que tanto ella como el actor han decidido romper su relación para «enfocarse en sí mismos y en sus carreras profesionales», ya que están «en constante evolución» como individuos. Por su parte, Hemsworth aún no ha hecho ningún comentario al respecto, pero sí que se le va podido ver en Australia, su país natal, junto con su hermano Chris Hemsworth, quien ha celebrado su 36º cumpleaños este domingo.

El anuncio de su separación se ha producido tan solo un día después de que Cyrus fuera sorprendida besando a la actriz e «influencer», Kaitlynn Carter, ex mujer del cantante Brody Jenner. durante una escapada de chicas este viernes al Lago de Como, en Italia. Es por ello, que todo parece apuntar a que el verdadero motivo de la ruptura de la pareja sería la aventura amorosa entre la todavía cuñada de Elsa Pataky y Carter.

La separación ha pillado a todo el mundo por sorpresa o no tanto. La artista estadounidense, quien se identifica con el género pansexual a pesar que haber estado manteniendo una relación heterosexual, reveló el mes pasado en una sincera entrevista para la publicación «Elle» el mes pasado que consideraba su matrimonio como «confuso, complejo y moderno» y que todavía se sentía «muy atraída sexualmente por las mujeres». Asimismo, confesó que ella no encajaba en el «típico estereotipo de esposa» tradicional

Ahora, se han disparado rumores de que la pareja habría tratado durante meses de que su matrimonio funcionara. Es más, el diario británico «Daily Mail» informa que una fuente anónima ha declarado que «han estado tratando de hacerlo funcionar durante meses, pero no han sentido estar conectando al mismo nivel que lo hacía cuando se casaron el año pasado. Ha sido un año duro para ellos».

Los rumores acerca de una posible ruptura se dispararon el sábado después de que Miley Cyrus compartiera una imagen suya en redes sociales en la que aparecía posando en una silla si su anillo de casada. Fue entonces cuando sus 97 millones de seguidores de la cantante comenzaron a preguntar en masa el por qué no llevaba puesta la sortija de bodas como siempre había hecho.

Coincidencia o no, el beso entre Miley Cyrus y Kaitlynn Carter ocurre tan solo una semana después de que la «influencer» se separara de la estrella de The Hills, Brody Jenner, tras un año de casados a pesar de que la pareja no llegara nunca a hacer oficial su matrimonio.