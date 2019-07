Miley Cyrus reniega de la maternidad: «No pienso traer a ninguna persona a este mundo» La cantante ha querido dejar claro que hasta que no se ponga fin a la «destrucción del planeta» no pensará en tener hijos

Miley Cyrus sorprendía el pasado mes de diciembre con una boda sorpresa con el actor Liam Hemsworth, pero sus fans siguen ansiosos y desean ver a la pareja con su primer hijo en brazos. Sin embargo, Miley se ha encargado de dejar claro que aún no tiene pensamiento de ser madre y que incluso se plantea no serlo nunca.

«Con los desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción. Tienes que rendirte. La naturaleza es femenina y cuando se enfada, mejor que no le toques las pelotas», compartía la cantante en una entrevista con la edición estadounidense de la revista «Elle». Con esta declaración, la actriz buscaba aclarar por qué traer hijos al mundo no tiene, de momento, cabida en su vida.

«Hemos llegado a un punto en el que cada día convertimos un poco más a este planeta en un montón de mierda. Y me niego a dejarle esa herencia a mis hijos o a que tengan que solucionar el problema ellos en el futuro. No pienso traer a ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua», explica.

«La Tierra está enfadada. Hemos estado durante mucho tiempo haciéndole lo mismo que le hemos hecho a las mujeres. Simplemente tomamos y tomamos de ella lo que nos da la gana y esperamos que siga produciendo al mismo ritmo. Pero está exhausta y ya no puede más», añadía y criticaba a la presión social que sufren las mujeres que no quieren tener hijos. «Si no tienes hijos la gente siente pena por ti. Te ven como una mujer fría y sin corazón incapaz de amar», declaraba.

Aunque la intérprete de Hanna Montana no tiene pensando aumentar la familia, ayer sufría un disgusto al perder uno de sus seres queridos, con quien había convivido como si fuera un miembro más: su cerdo vietnamita.