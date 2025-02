Meghan Markle revela que sufrió un aborto este verano

Megan Markle y el príncipe Harry decidieron dejar de formar parte de la Familia Real británica porque, según explicaron en su momento, buscaban tener una vida más tranquila y lejos de la presión a la que supuestamente eran sometidos por parte de los medios. Sin embargo, en los últimos meses han seguido ocupando titulares desde su mudanza (primero a Canadá y luego a California), muchas veces por una atención que ellos mismos siguen buscando. A principios de este mes, por ejemplo, fueron criticados tras hacer su propio homenaje a los caídos y contratar a un fotógrafo de las «celebrities» para dar a conocerlo.

Este miércoles, sus nombres han estado de nuevo en boca de todos, después de que Meghan Markle revelara en un artículo de opinión publicado en «The New York Times» que en julio sufrió un aborto espontáneo mientras le cambiaba el pañal a su hijo, lo que le ha provocado un «dolor casi insoportable» y expresó que «la pérdida y el dolor nos han afectado a todos en el 2020». «Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo» , afirmó en un texto muy sentido titulado «The Losses We Share» (Las pérdidas que compartimos), en el que asegura que fue una mañana de verano cuando sintió «un calambre agudo» y «cayó al suelo» debido al dolor . «Horas después, yacía en una cama de hospital, sosteniendo la mano de mi esposo. Sentí la humedad de su mano y besé sus nudillos, mojados por nuestras lágrimas», detalló, y agregó que «mirando las frías paredes blancas, mis ojos se pusieron vidriosos. Traté de imaginarme cómo nos curaríamos». «Al ver cómo se rompía el corazón de mi marido mientras trataba de sostener los pedazos rotos del mío», dijo Markle, se dio cuenta de que la única forma de comenzar a sanar «es preguntar primero: '¿Estás bien?’». «Perder un hijo significa cargar con un dolor casi insoportable, experimentado por muchos pero del que pocos hablan», escribió Meghan Markle, y añadió que «en el dolor de nuestra pérdida, mi esposo y yo descubrimos que en una habitación de cien mujeres, entre diez y veinte habían sufrido un aborto espontáneo ».

Pese a que el mensaje de Markle se suma al de otras figuras públicas que en los últimos años han hablado de la dura experiencia de tener un aborto espontáneo, como la cantante Beyoncé , la ex primera dama estadounidense Michelle Obama , o más recientemente la modelo Chrissy Teigen , su publicación ha provocado reacciones desiguales. Mientras algunas personas, entre ellas presentadores de televisión y médicos, reconocen que sus palabras resuenan en muchas mujeres que han pasado por la misma experiencia y ayudan a romper el tabú al respecto, también ha sido duramente criticado, sobre todo en las redes sociales, por exponer con pelos y señales una vivencia tan personal cuando en teoría lo que buscaba con su salida de Reino Unido era tener una vida tranquila sin apenas exposición pública, y por hacerlo además utilizando como plataforma uno de los diarios más importantes del mundo pese a sus continuas críticas a la prensa.

Una fuente del Palacio de Buckingham declaró a medios locales que es «comprensible» que haya tristeza entre los miembros de los Windsor por la pérdida de los Sussex, mientras que un portavoz de la Reina se negó a comentar la publicación diciendo que es un «asunto profundamente personal». Los detalles íntimos, contados con tanto detalle en el artículo, están, según expresaron algunos diarios ingleses, una vez más en la línea de Meghan y Harry, es decir, «en desacuerdo con la política habitual de los miembros más importantes de la familia real británica, que no revelan casi nada sobre sus vidas personales».

Más allá fue la periodista de «The Telegraph», Camilla Tominey , quien explicó que ella misma forma parte de ese porcentaje de mujeres que sufrieron la pérdida de un hijo antes de nacer, por lo que, aseguró, simpatiza con lo sucedido a los Sussex. Pero también se preguntó: «¿Por qué revelar ahora este trauma personal y extraordinariamente doloroso?». Y añadió que «el artículo que ha escrito para The New York Times solo servirá para respaldar aún más la defensa del Mail on Sunday de que Meghan ha invadido repetidamente su propia privacidad », y apuntó a la duquesa como una persona que es «cada vez más un libro abierto que cerrado», sobre todo después de que trascendiera que había dado información a los autores de su biografía, «Finding Freedom» («En busca de la libertad») pese a haberlo negado previamente. «Entiendo la importancia de crear conciencia sobre este importante tema, sobre todo cuando el aborto espontáneo sigue siendo un tema tabú», escribió Tominey, que agregó: «Pero me temo que el mensaje central está en peligro de perderse, ya que la discusión ahora se centra en si trataba de buscar publicidad positiva, cuando gran parte de esta ha sido tan negativa en las últimas semanas y meses».