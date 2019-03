Lucía Bosé mantiene que la «tata» le regaló el «dibujito» de Picasso Ayer tuvo lugar el juicio contra la actriz, acusada de un supuesto delito de apropiación indebida

Angie Calero @AngieCalero MADRID Actualizado: 08/03/2019 00:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Faltaban diez minutos para las diez y media de la mañana cuando Lucía Bosé llegó ayer a la Audiencia Provincial de Madrid. Sin contestar a ninguna pregunta de los periodistas que la esperaban, subió directamente a la sala quinta del edificio, donde tuvo lugar la vista oral en su contra por la supuesta comisión de un delito de apropiación indebida.

La Fiscalía solicita para la madre de Miguel Bosé una pena de dos años de prisión -y una multa de ocho meses, con cuota diaria de 20 euros-, por vender en 2008, y a través de la casa Christie’s de Londres, un dibujo de Pablo Picasso fechado el 16 de febrero de 1963, por el que se embolsó 198.607 euros. En el reverso de la obra «La chumbera» se podía leer «Para Reme», en referencia a la tata, la empleada doméstica de la familia Bosé, quien murió en 1999. Ayer, las sobrinas de Remedios de la Torre -Remedios y María Pilar Plata- consiguieron sentar a la matriarca de los Bosé, de 88 años, en el banquillo para una vista donde se discutió si la propiedad de la obra era de Reme o de Lucía Bosé.

Tras declarar que la tata era una más de la familia, la fiscal le preguntó a Bosé por qué aparecía la dedicatoria «Para Reme» en el cuadro. «Cuadro no. Dicen que es un cuadro, pero es un dibujo: un dibujito», interrumpió la actriz, una aclaración que reiteró a lo largo de su declaración.

Bosé mantiene que ese dibujo fue un regalo que la tata Reme le hizo a ella. «Después de estar tres meses de tournée por Sudamérica con el torero -en referencia a su por entonces marido, Luis Miguel Dominguín-, fuimos a casa de Pablo Picasso a recoger a nuestros hijos y a la tata, que se habían quedado con él en Cannes. Antes de irnos, Picasso nos hizo un regalo», recordó.

A la actriz le obsequió con una litografía, mientras que a la tata Reme le dio el dibujo de la discordia. «Visto que todas las mañanas me hacías churros, te nombro churrera mayor», contó Lucía Bosé en referencia a lo que Picasso le dijo a Reme, mientras le enseñó el dibujo de «La chumbera». «Pero Pablo, ¿usted me ve así?», preguntó Reme escandalizada. Bosé reprochó esas palabras a la tata, pues «cada pintor ve las cosas de una manera». Y añadió: « Me dijo que no lo quería porque no le gustaba y me lo regaló. La tata ni lo cogió». Negó en todo momento que, tras la muerte de la tata, sus herederos le hubieran reclamado la obra y calificó de «absurdo» que lo hicieran ahora. Hubo un momento tenso durante la vista, protagonizado por Bosé y el abogado de la acusación particular.

—¿Qué hizo con el dinero de la venta?

—¡Compré zapatos y trajes! ¿Usted cree que puede hacerme una pregunta así? ¡Esa es una pregunta imbécil!

La magistrada de la sala le pidió a Bosé que guardara las formas. Ella se disculpó inmediatamente.

—Si dice que el cuadro era suyo, ¿por qué pidió permiso a la familia de Remedios para venderlo? -preguntó el abogado de la acusación particular.

—¡Y dale con el cuadro! ¡El dibujo! ¿A quién pedí permiso? ¿A la familia de la tata? ¡Eso es mentira! Es imposible, están locos -respondió Bosé.

Y la actriz no dejó de repetir que el dibujo se lo había regalado la tata. Una versión distinta sostenían las sobrinas de Reme. Remedios Plata aseguró que su tía siempre le dijo que «Picasso le había regalado dos cuadros: ‘‘La churrera’’ y ‘‘La chumbera’’». «¡Cuadro no, dibujo!», replicó de nuevo Bosé. «Yo siempre lo he llamado cuadro porque estaba colgado en la pared», respondió Plata.

Lo de que había dos cuadros descolocó a los presentes, Bosé la escuchaba y giraba uno de sus dedos índice a la altura de su sien. Según Plata, su tía permitió a los Bosé en 1973 vender «La churrera» porque estaban pasando «dificultades económicas».

La comisaria de exposiciones Rosa Perales, quien catalogó las obras de los Bosé en 1998, dio un vuelco al juicio: « Sé que Reme le regaló ese cuadro a Miguel, a su niño, cuando él era pequeño». El cantante compareció por la tarde en videoconferencia, pero se acogió a su derecho de no declarar. Ahora, solo hay que esperar a la resolución de la sentencia. Pero, al salir, Bosé avisó de que ayer, tanto por la mañana como por la tarde, solo se habían dicho mentiras: «¿Cómo voy a robar yo un cuadro? ¿Voy a ser ahora una ladrona?»