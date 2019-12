Líderes políticos: un descanso corto, muy discreto y pegados al teléfono Ninguno de los equipos quiere desvelar sus planes ni dar a entender que no están pendientes de la actualidad, ante la posible investidura de un nuevo Gobierno

Un ojo en el turrón y el otro, en la pantalla del móvil. Nada de largos viajes, ni tampoco demasiados detalles. Preguntar dónde pasarán las navidades los líderes de los principales partidos parece casi un tema tabú. Ninguno de los equipos quiere desvelar sus planes ni dar a entender que no están pendientes de la actualidad, ante la posible investidura de un nuevo Gobierno. Así que la mayoría optará por un descanso corto, muy discreto (cuanto menos se sepa, mejor) y conectados en todo momento a su teléfono móvil.

El Gobierno trata por todos los medios de salvar la investidura y su acuerdo con ERC, tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado jueves, y desde el equipo de Pedro Sánchez se cierran completamente cuando se le pregunta por sus planes de vacaciones. «Sinceramente, tal y como está la situación política no es posible saber dónde pasará la Nochebuena». Las navidades anteriores se desplazó junto a su familia a la finca de las Marismillas en el Parque Nacional de Doñana (Huelva).

Para la portavoz de CiudadanosInés Arrimadas se presentan unas celebraciones especiales, embarazada de su primer hijo. El pasado miércoles compartía en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece en la Plaza Mayor de Madrid. «Pues ya se me nota», escribía mientras se acariciaba la tripa.

Cataluña y Andalucía

Los responsables de comunicación del partido naranja confirman que solo descansará los días festivos y lo hará junto a su maridoXavier Cima. «Ella va a intentar pasar unos pocos días con su familia, los más señalados, porque seguirá con la agenda de trabajo. Estará pendiente de la situación política y sin salir de España, distribuirá su tiempo entre Madrid, Cataluña y Andalucía».

Más parcos se muestran desde el equipo de comunicación de Pablo Casado. «Va a pasar la Navidad con su familia, lógicamente. No sé dónde porque depende de la situación política, de si va a haber o no investidura. Ciao», responden. Algunas navidades, se ha trasladado a Las Navas del Marqués (Ávila), su «patio de recreo» y el lugar donde se evade junto a su mujer Isabel Torres y sus hijos Paloma y Pablo.

Parece poco probable que Pablo Iglesias abandone su chalé de Galapagar. Para él también son fechas especiales. Las primeras navidades junto a la pequeña Aitana, que nació el pasado agosto, y quien estará de lo más entretenida con sus hermanos mayores Leo y Manuel.

El líder de Vox Santiago Abascal celebró ayer el cuarto cumpleaños de su hijo Santi -fruto de su matrimonio con Lidia Bedman-. «Estos cuatro años han pasado muy rápido. Le he preparado unas cositas para cuando vuelva del cole. Cuando le gusta algo le obsesiona. Le encantan los Playmobil», contaba la influencer en sus redes. En consonancia con el resto de partidos, desde el equipo de Vox aseguran que Abascal aún no tiene claros sus planes. «No tiene ni idea todavía, está esperando a ver si hay investidura. En cualquier caso, su descanso durará poco. Los paseos por la montaña y el campo no faltarán».