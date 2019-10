Inés Arrimadas, embarazada de su primer hijo La portavoz de Ciudadanos en el Congreso y Xavier Cima se dieron el «sí, quiero» en 2016

Inés Arrimadas (38 años) no puede estar más contenta. La portavoz en el Congreso de los Diputados está esperando su primer hijo junto a Xavier Cima. Así lo ha desvelado en exclusiva Ana Rosa Quintana durante su programa esta misma mañana.

«Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla», ha dicho la presentadora de Telecinco muy emocionada. Y ha añadido: «Las noticias siempre llegan por sitios insospechados».

Una buena nueva que llega después de que en 2016 se diesen el «sí, quiero» en un enlace en Jerez de la Frontera. Cima, que ocupaba el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Ripoll en abril de 2016, dejó la política por amor ese mismo año. «Mi vida profesional ha dado un giro y no puedo dedicarem al Ayuntamiento tanto como querría. No tengo la cabeza en Ripoll», explicaba en su momento.