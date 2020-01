Isabel II abre una «transición» para el adiós de los Sussex «Mi familia y yo apoyamos su deseo de forjar una nueva vida como una joven familia», reza el comunicado de la Reina

Ivannia Salazar Londres Actualizado: 14/01/2020 08:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Mi familia y yo apoyamos completamente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como familia joven». Con esta frase inicia el comunicado hecho público ayer por la Reina Isabel II tras mantener una reunión de urgencia en la casa de campo de Sandringham con el Príncipe Carlos y sus hijos Guillermo y Harry, así como con Meghan, que habría participado en el encuentro vía telefónica. El texto de la monarca, que tiene un tono conciliador y fraternal, es un primer intento de poner fin a la crisis que ha supuesto el anuncio de los duques de Sussex de su intención de dejar de ser miembros senior de la monarquía y de vivir con un pie en Norteamérica y otro en Gran Bretaña. La Reina continúa diciendo que «si bien hubiéramos preferido que siguieran siendo miembros de la familia real que trabajan a tiempo completo, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia sin dejar de ser una parte valiosa de mi familia».

Diversas fuentes ya habían señalado que la monarca tenía prisa en resolver cuanto antes esta crisis ante de que las consecuencias sean mayores, y esta primera reunión ha sentado las bases de la solución.

Renuncia dinero público

Así, tras aclarar que « Harry y Meghan han dejado en claro que no quieren depender de fondos públicos en sus nuevas vidas», explicó que «habrá un período de transición en el que los Sussex pasarán tiempo en Canadá y el Reino Unido». En todo caso, sostiene que «aún queda mucho trabajo por hacer» ya que son «asuntos complejos que mi familia debe resolver», pero ha dado una orden expresa de que en los próximos días se tomen las decisiones finales. Un equipo conformado por otros miembros de Palacio está trabajando en los detalles.

Isabel II ha movido ficha rápidamente en lo que supone una jugada estratégica para parar los rumores y las especulaciones ante la gran cantidad de información que ha surgido tras el anuncio de la pareja. Horas antes, los hermanos Guillermo y Harry publicaron también un comunicado conjunto en el que dejaron claro que no hay ninguna brecha entre ellos y condenaron la publicación en el periódico «The Times» de un artículo en el que se asegura que los duques de Sussex sufrieron bullying por parte del duque de Cambridge y que Harry había tenido que «elegir» entre su esposa y su familia. «Una historia falsa apareció en un periódico del Reino Unido hoy especulando sobre la relación entre el duque de Sussex y el duque de Cambridge», aseguraron en el texto, que continúa diciendo que «para los hermanos que se preocupan tanto por el problemas relacionados con la salud mental, estas informaciones difamatorias son ofensivas y potencialmente dañinas».

Felipe de Edimburgo abandona ayer la casa de Sandringham - EFE

La nota curiosa del día la puso el Duque de Edimburgo, marido de la reina, que poco antes de la «cumbre de Sandringham» abandonó la residencia en un coche para no participar en el «gabinete de crisis». Dicen que mientras los amigos de Meghan le aconsejaban antes de su boda no casarse con un príncipe por la vida que llevaría dentro de una monarquía, Felipe le decía a su nieto, en un consejo cuando menos polémico, que «uno sale con actrices, no se casa con ellas».

Trudeau, con Meghan

Por otra parte, «The Evening Standard» publicó ayer que el primer ministro canadiense Justin Trudeause comprometió con la Reina a que la seguridad de Harry, Meghan y el pequeño Archie, de ocho meses, «no se verá comprometida» mientras residan en el país norteamericano, que se hará cargo de la elevada factura que supone la seguridad privada de la familia.