Isabel II da a Harry y Meghan un periodo de transición hasta que renuncien a su asignación

El pasado 8 de enero los Duques de Sussex anunciaron una decisión sin precedentes dentro de la Familia Real británica. El Príncipe Harry y Meghan Markle comunicaron de manera unilateral sus deseos de renunciar a sus deberes como miembros de la institución, vivir entre América del Norte y Reino Unido, y trabajar para ser financieramente independientes, renunciando a su «sueldo». Un anuncio que, sin embargo, sorprendió en Buickingham al no estar en pleno conocimiento de la Reina Isabel II.

Tras unos días complicados en los que incluso Harry y su hermano, el Príncipe Guillermo, han tenido que desmentir diversas informaciones vertidas sobre su relación, la monarca se ha reunido con ellos y con su hijo, el Príncipe Carlos, para abordar la crisis y gestionar lo que pasará con los Sussex a partir de ahora. Sobre el encuentro, que ha tenido lugar durante la tarde en Sandringham, dice que ha sido muy «constructivo» y que aunque aún queda mucho trabajo por hacer, ha pedido que se tomen decisiones finales en los próximos días.

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk