Irene Montero destapa su lado más maternal: «Mi hija es una activista desde los primeros meses» La número dos de Unidas Podemos y pareja de Pablo Iglesias acuna a su hija Aitana durante la entrevista donde, además de temas políticos, también dedicó unos minutos a hablar de su papel como madre

A principios del mes de agosto, Pablo Iglesias e Irene Montero se convirtieron en padres por tercera vez. Así lo confirmó el propio líder de Podemos en su perfil de Facebook, donde también anunció que su pareja dio a luz por parto natural antes de tiempo a la tercera hija de ambos, que se llamará Aitana en honor «al exilio español», según explicó en la red social. «Ha nacido Aitana. Ha llegado antes de tiempo como es costumbre en la familia, pero por suerte y gracias a la vigilancia sanitaria, ha sido mucho menos impuntual que sus hermanos. Está perfectamente y pronto vendrá a casa», escribió el líder de la formación morada. «Queremos dar las gracias una vez más a todos los profesionales del Gregorio Marañón. Su esfuerzo y su generosidad engrandecen aún más lo mejor de nuestro país: la sanidad pública». El líder de la formación morada explicó en la red social que saliendo de Alicante hacia el exilio, María Teresa León y Rafael Alberti se despidieron de su patria mirando por última vez la sierra de Aitana llena de flores rojas. «Para nosotros el nombre de Aitana quiere ser un homenaje al exilio español y a la América Latina que abrazó a aquellas mujeres y hombres», apuntó Iglesias.

La semana pasada, Irene Montero concedió una entrevista al periodista Julen Hernández para su canal de YouTube llamado «Hola Julen», apenas unos días días antes de las elecciones generales, celebradas el pasado domingo 10 de noviembre.

En todo momento, la número dos de Unidas Podemos acuna a su hija Aitana durante la entrevista y, además de temas políticos, también dedicó unos minutos a hablar de su papel como madre de tres hijos: los mellizos Leo y Manuel (de año y medio) y Aitana. «No es buena, tía, es una tragona. Yo creo que está empachada. Hoy me ha despertado a las 6:15 horas de la mañana y ha comido hasta las 7», dijo mientras le daba el pecho durante la entrevista grabada, y añade: «Yo con tres hijos no me paro y pienso». Otra de las grandes citas que Montero dedicó a Julen fue: «Así sobrevive la pobre muchacha que es una activista desde los primeros meses. Pobrecita mía... Saca carácter, pero sí, se porta bien. También es que come mucho, la tengo empachada. La compro con comida».